Nova novela de Walcyr Carrasco pode ser gravada no ES

Maria Gorete Frontino e Juliana Paes durante visita na Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, nesta sexta-feira (01) Crédito: Arquivo Pessoal/Maria Gorete

Walcyr Carrasco , que visitou o Estado com a atriz Juliana Paes e a diretora Amora Mautner durante o feriadão de Finados. Nós, capixabas, nos perguntamos muitas vezes: por que o Espírito Santo é tão pouco divulgado em cenário nacional? Eis que surge uma boa oportunidade disto mudar. É que as terras capixabas podem ser palco da próxima novela do escritor, que visitou o Estado com a atrize a diretora Amora Mautner durante o feriadão de Finados.

Após a visita, que gerou especulações por parte de internautas e moradores da região, veio a confirmação: o objetivo do autor foi colher ideias para a próxima novela. Agora, há chance do país inteiro conhecer um ponto marcante do Espírito Santo, além de suas belezas: a facilidade em percorrer diferentes cenários em curta distância.

"As novelas de Walcyr tem gravações divulgando os Estados do Brasil. E essa vai ser um encontro de belezas: do mar com a região Serrana", explicou a empresária Maria Gorete Frontino, que os recepcionou na própria casa, em Vila Velha.

Entre os pontos visitados pela produção global, estão os Três Pontões e a igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, e Pedra Azul, em Domingos Martins. A empresária revelou que as gravações devem começar em seis meses. Além das cenas gravadas no Espírito Santo, o estado de São Paulo também será palco da trama.

A atriz Juliana Paes, que participará da novela, terá o papel de uma mulher de luta. "Ela vai mostrar como é a mulher de fibra, guerreira, que corre atrás do que quer", revelou Gorete.

GRAVAÇÕES

Maria Gorete Frontino e Walcyr Carrasco em frente à Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, nesta sexta-feira (01) Crédito: Arquivo Pessoal/Maria Gorete

A empresária afirma ter tido um importante papel durante a visita: "Ele tinha que ver e acreditar que tudo que falei do Espírito Santo, das nossas belezas, das crenças, que tudo isso era verdade", informa.

E a boa notícia para os capixabas. Segundo Gorete, após conhecer os pontos turísticos, o autor disparou: "É simplesmente verdade!".

Walcyr Carrasco é autor de grandes novelas, como "O Outro Lado do Paraíso", "Verdades Secretas", "Amor à Vida" e "O Cravo e a Rosa". "Os lugares de nosso Estado vão ajudá-lo na criatividade. Aqui temos os Três Pontões, Pedra Azul, várias igrejas. Ficamos dois dias percorrendo o Estado para que ele use toda essa beleza".