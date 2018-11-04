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Novela

Nova novela de Walcyr Carrasco pode ser gravada no ES

'A atriz Juliana Paes terá um papel de mulher guerreira, de fibra, que corre atrás do que quer', disse a empresária Maria Gorete Frontino

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 13:29
Maria Gorete Frontino e Juliana Paes durante visita na Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, nesta sexta-feira (01) Crédito: Arquivo Pessoal/Maria Gorete
Nós, capixabas, nos perguntamos muitas vezes: por que o Espírito Santo é tão pouco divulgado em cenário nacional? Eis que surge uma boa oportunidade disto mudar.  É que as terras capixabas podem ser palco da próxima novela do escritor Walcyr Carrasco, que visitou o Estado com a atriz Juliana Paes e a diretora Amora Mautner durante o feriadão de Finados. 
Após a visita, que gerou especulações por parte de internautas e moradores da região, veio a confirmação: o objetivo do autor foi colher ideias para a próxima novela. Agora, há chance do país inteiro conhecer um ponto marcante do Espírito Santo, além de suas belezas: a facilidade em percorrer diferentes cenários em curta distância.
"As novelas de Walcyr tem gravações divulgando os Estados do Brasil. E essa vai ser um encontro de belezas: do mar com a região Serrana", explicou a empresária Maria Gorete Frontino, que os recepcionou na própria casa, em Vila Velha. 
Entre os pontos visitados pela produção global, estão os Três Pontões e a igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, e Pedra Azul, em Domingos Martins.  A empresária revelou que as gravações devem começar em seis meses. Além das cenas gravadas no Espírito Santo, o estado de São Paulo também será palco da trama.
A atriz Juliana Paes, que participará da novela, terá o papel de uma mulher de luta. "Ela vai mostrar como é a mulher de fibra, guerreira, que corre atrás do que quer", revelou Gorete.
> Walcyr Carrasco e Juliana Paes passaram dois dias no ES; veja detalhes
GRAVAÇÕES
Maria Gorete Frontino e Walcyr Carrasco em frente à Igreja São Sebastião, em Afonso Cláudio, nesta sexta-feira (01) Crédito: Arquivo Pessoal/Maria Gorete
A empresária afirma ter tido um importante papel durante a visita: "Ele tinha que ver e acreditar que tudo que falei do Espírito Santo, das nossas belezas, das crenças, que tudo isso era verdade", informa.
E a boa notícia para os capixabas. Segundo Gorete, após conhecer os pontos turísticos, o autor disparou: "É simplesmente verdade!".
Walcyr Carrasco é autor de grandes novelas, como "O Outro Lado do Paraíso", "Verdades Secretas", "Amor à Vida" e "O Cravo e a Rosa". "Os lugares de nosso Estado vão ajudá-lo na criatividade. Aqui temos os Três Pontões, Pedra Azul, várias igrejas. Ficamos dois dias percorrendo o Estado para que ele use toda essa beleza".
A partir de agora, é torcer para ver o Espírito Santo nas telinhas.

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