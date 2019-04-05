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Nos EUA, carro roubado colide contra portões da casa de Taylor Swift

A cantora, que recentemente relatou problemas com perseguição, não estava em casa

Publicado em 04 de Abril de 2019 às 23:44

Publicado em 

04 abr 2019 às 23:44
04/04/2019 - A cantora Taylor Swift Crédito: Instagram/@mattwinkelmeyer
Um carro roubado colidiu com os portões da casa de Taylor Swift, em Rhode Island (EUA), na manhã de terça-feira, 2, após uma perseguição policial. A cantora, que recentemente relatou problemas com perseguição, não estava em casa e não ficou claro se os ocupantes do veículo sabiam quem era o dono da residência.
A perseguição começou por volta de 1h quando um policial que estava em patrulha notou que o carro não tinha placas. O carro não conseguiu fazer uma curva perto da casa de Taylor, atingiu a parede externa da casa dela e depois ricocheteou no portão da entrada principal, segundo relatórios da polícia.
Três dos ocupantes do carro, o motorista de 19 anos, um jovem de 18 anos e outro de 16 anos, foram levados para o hospital com ferimentos leves. Um quarto ocupante, de 18 anos, fugiu a pé, mas foi rastreado logo após as 4h. Após o acidente, a polícia informou que o carro era roubado.
O motorista, Shykeim Edwin Lewis, enfrenta várias acusações, incluindo dirigir de forma imprudente e receber bens roubados. Ele foi detido sob uma multa de US$ 10 mil após uma audiência na terça-feira. Os outros três ocupantes do carro não foram acusados, mas a polícia diz que a investigação continua.

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