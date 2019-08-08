Vendas

Norah Jones anuncia datas de três shows no Brasil

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 12:34 - Atualizado há 6 anos

A cantora e pianista Norah Jones Crédito: Justin Heyes/Moonloop Photography LLC

A cantora e pianista Norah Jones anunciou nesta quarta-feira, 7, uma turnê pela América do Sul. O Brasil receberá três shows, em São Paulo (8/12), Curitiba (11/12) e Rio de Janeiro (13/12).

Os ingressos estarão à venda no site livepass.com.br a partir do dia 22 de agosto.

Ela lançou seu álbum de estúdio mais recente, Day Breaks, em 2016.

Após finalizar a turnê mundial do disco, a cantora compôs sete novos singles, reunidos e lançados em abril deste ano, sob o nome Begin Again.

Norah Jones se apresentou no Brasil duas vezes, em 2004 e 2010.

Em 2012, após a morte de seu pai, Ravi Shankar, a artista precisou cancelar shows em São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro.

