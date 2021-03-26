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Nono paredão do BBB 21 tem Big Fone, votação aberta e contragolpe

Quatro serão indicados e um retorna para a casa em prova de bate e volta

Publicado em 26 de Março de 2021 às 14:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 14:14
BBB 21: Em piquenique especial, brothers recebem mensagens de fãs
BBB 21: Em piquenique especial, brothers recebem mensagens de fãs Crédito: Reprodução/Globoplay
O nono paredão do BBB 21 terá Big Fone, votação aberta e contragolpe dos indicados pelo líder e da casa, no próximo domingo (28). No total, quatro participantes serão indicados à berlinda com prova de bate e volta, restando três para serem votados pelo público.
Desta vez, a votação será aberta na sala. A pessoa que atender ao Big Fone, ao vivo no sábado (27), terá que escolher uma pessoa para dar uma pulseira branca, que dá direito ao primeiro a voto. Os outros participantes serão sorteados em uma urna para votar pelo líder.
O apresentador Tiago Leifert explicou que a primeira pessoa a votar, as vezes, acaba puxando o voto de todo mundo. Sedundo Leifert, se eles souberem jogar direitinho, a primeira pessoa a votar, pode influenciar e muito a votação da casa. " Votar primeiro é superimportante. Por isso que a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente essa semana", disse.

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