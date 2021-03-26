Nono paredão do BBB 21 tem Big Fone, votação aberta e contragolpe

BBB 21: Em piquenique especial, brothers recebem mensagens de fãs Crédito: Reprodução/Globoplay

O nono paredão do BBB 21 terá Big Fone, votação aberta e contragolpe dos indicados pelo líder e da casa, no próximo domingo (28). No total, quatro participantes serão indicados à berlinda com prova de bate e volta, restando três para serem votados pelo público.

Desta vez, a votação será aberta na sala. A pessoa que atender ao Big Fone, ao vivo no sábado (27), terá que escolher uma pessoa para dar uma pulseira branca, que dá direito ao primeiro a voto. Os outros participantes serão sorteados em uma urna para votar pelo líder.