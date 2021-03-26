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"Fiuk vestido" também

Pesquisas pelo termo machismo no Google crescem após debate no BBB 21

O aumento nas buscas ocorre após o filho de Fábio Jr. brincar que Juliette está na seca devido a vida amorosa dela dentro do reality e de Rodolffo fazer piada por Fiuk receber um vestido da produção do programa para usar em uma festa

Publicado em 26 de Março de 2021 às 08:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 08:14
BBB 21: brothers se reúnem na sala da casa mais vigiada do Brasil
BBB 21: brothers se reúnem na sala da casa mais vigiada do Brasil Crédito: TV Globo/Reprodução
As consultas pelo termo machismo no Google cresceram 60% nos últimos sete dias, em comparação ao mesmo período anterior. Os nomes dos cantores Fiuk e Rodolffo, participantes do BBB 21 são os mais buscados junto ao termo, segundo dados do Google Trends.
O aumento nas buscas ocorre após o filho de Fábio Jr. brincar que Juliette está na seca devido a vida amorosa dela dentro do reality e de Rodolffo fazer piada por Fiuk receber um vestido da produção do programa para usar em uma festa. O comentário de Rodolffo rendeu uma indicação do brother ao paredão pelo líder Gilberto.
O termo "Rodolfo homofóbico" teve um aumento repentino e as buscas por homofobia junto ao nome do participante do BBB registraram um aumento repentino no período. Houve ainda um disparo de 3.700% para "Rodolffo machista".
Segundo do Google Trends, um aumento repentino significa que um termo teve um salto tremendo e abrupto na busca, provavelmente por ser novo e com poucas pesquisas no período anterior do comparativo.
O termo "Fiuk vestido" teve crescimento repentino nos últimos sete dias e a vestimenta foi um dos mais pesquisados sobre o cantor no mesmo período.

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Entre as principais perguntas buscadas pelos internautas estão o que é machismo, como combater, como lidar, como diminuir, como agir com pai machista e o que o Rodolffo do BBB falou sobre machismo.
Os participantes do reality também aparecem entre os assuntos buscados. Juliette em primeiro, seguida de Sarah, Arthur, Fiuk, Gilberto, Pocah, Viih Tube, Camilla de Lucas, Rodolffo e Nego Di.

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