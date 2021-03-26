Pesquisas pelo termo machismo no Google crescem após debate no BBB 21

BBB 21: brothers se reúnem na sala da casa mais vigiada do Brasil Crédito: TV Globo/Reprodução

As consultas pelo termo machismo no Google cresceram 60% nos últimos sete dias, em comparação ao mesmo período anterior. Os nomes dos cantores Fiuk e Rodolffo, participantes do BBB 21 são os mais buscados junto ao termo, segundo dados do Google Trends.

O aumento nas buscas ocorre após o filho de Fábio Jr. brincar que Juliette está na seca devido a vida amorosa dela dentro do reality e de Rodolffo fazer piada por Fiuk receber um vestido da produção do programa para usar em uma festa. O comentário de Rodolffo rendeu uma indicação do brother ao paredão pelo líder Gilberto.

O termo "Rodolfo homofóbico" teve um aumento repentino e as buscas por homofobia junto ao nome do participante do BBB registraram um aumento repentino no período. Houve ainda um disparo de 3.700% para "Rodolffo machista".

Segundo do Google Trends, um aumento repentino significa que um termo teve um salto tremendo e abrupto na busca, provavelmente por ser novo e com poucas pesquisas no período anterior do comparativo.

O termo "Fiuk vestido" teve crescimento repentino nos últimos sete dias e a vestimenta foi um dos mais pesquisados sobre o cantor no mesmo período.

Entre as principais perguntas buscadas pelos internautas estão o que é machismo, como combater, como lidar, como diminuir, como agir com pai machista e o que o Rodolffo do BBB falou sobre machismo.