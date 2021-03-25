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"BBB 21": Juliette, João e Camilla são participantes que mais crescem na web

Por outro lado, apenas uma competidora continua a registrar queda no número de seguidores. Sarah Andrade, segue na sua terceira semanas que queda, chegando a 7,2 milhões

Publicado em 25 de Março de 2021 às 17:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 17:29
BBB 21: a sister Juliette na sala da casa
BBB 21: a sister Juliette na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Foi por pouco, apenas 0,5%, mas o sertanejo Rodolffo Matthaus, 32, conseguiu permanecer no Big Brother Brasil 21, e não foi só isso. Ele também entrou para a lista dos competidores que mais cresceram em seguidores no Instagram na semana.
Rodolffo teve seu maior crescimento desde o início de fevereiro, saltando de 4 mi para 4,5 mi de seguidores, o que corresponde a uma alta de 12,5%. acontece mesmo após seu polêmico comentário sobre o vestido do ator e cantor Fiuk, 30.
Na ocasião, o sertanejo insinuou que o artista não seria bem visto em Goiânia se estivesse com aquela roupa. O comentário foi considerado machista pelos companheiros e lhe rendeu uma indicação ao Paredão pelo líder Gilberto Nogueira, 29.
Percentualmente, só João Luiz Pedrosa, 24, cresceu mais que Rodolffo nesta semana, com uma alta de 38,4%, indo de 1,3 milhão para 1,8 milhão.
Também se destacaram na semana as sisters Juliette Freire, 31, e Camilla de Lucas, 26. Em números absolutos, elas tiveram aumento mais significativas. Juliette saltou de 14,3 mi para 15,6 mi (alta de 9%) e Camilla de 6,5 mi para 7,2 mi (alta de 10%).
Por outro lado, apenas uma competidora continua a registrar queda no número de seguidores. Sarah Andrade, 29, chegou a acumular 8,8 milhões de seguidores, mas desde então teve três semanas que queda, chegando agora a 7,2 milhões.
Apesar de a redução ter sido de 7,7% na última semana, no acumulado, Sarah perdeu 18,2% de seguidores em três semanas. Diálogos com deboche sobre pandemia e críticas a Juliette podem ter colaborado para esse cenário de queda.
Quanto ao primeiro problema, ela até já mostrou uma mudança de comportamento após o apresentador Tiago Liefert alertar sobre o agravamento da pandemia. Sarah pediu para quem puder ficar em casa durante o Raio-X de quarta-feira (24).
Antes da intervenção do apresentador, Sarah admitiu ter furado a pandemia e chegou a chamar de "frescura" as restrições contra a doença no último Réveillon. "Oxe, eu não estou sentindo nada", brincou sobre a ser questionada sobre a pandemia.

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