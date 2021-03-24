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"BBB 21": eliminada, Carla Diaz diz que pode ter ficado cega com Arthur

Para Carla, que refletiu sobre a paixão fervente que viveu com o capixaba, a candidata mais forte dessa edição é Camila e o próximo a sair do jogo deverá ser o próprio Arthur

Publicado em 24 de Março de 2021 às 09:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 09:02
BBB 21: Carla Diaz participa do Bate-Papo BBB
BBB 21: Carla Diaz participa do Bate-Papo BBB Crédito: Gshow/Reprodução
Eliminada do BBB 21 (Globo) nesta terça-feira (23), a atriz Carla Diaz admitiu que pode ter ficado cega no relacionamento com Arthur dentro da casa.
"Fiquei apaixonada. Quando entrei no BBB, pensei: vou fazer tudo o que quiser", disse em entrevista ao Gshow. "Gostei, sim, defendi, sim, posso ter ficado cega, sim", emendou ela no bate-papo.
A atriz teve câncer na tireoide em 2020 e depois disso prometeu viver de forma intensa todos os minutos de sua vida.
E foi assim que ela acredita ter vivido com Arthur, inclusive ajoelhando para ele quando voltou do Quarto Secreto após a eliminação falsa em um Paredão.
Segundo ela, o momento foi "pensado com o coração". Carla queria Arthur mais próximo por gostar dele e por entender que os dois poderiam caminhar juntos no jogo.
A atriz disse que o instrutor de crossfit é muito fechado e tem conflitos internos. Isso, segundo ela, muitas vezes a deixou confusa.
Carla contou que retomaria uma conversa com o ficante sobre o que ele queria para o relacionamento, após declarar estar apaixonado. No entanto, o Paredão em que acabou eliminada impediu que o diálogo acontecesse.
Ela deixou no ar a possibilidade de namorar Arthur quando ele sair da casa. "Não faço ideia. O futuro a Deus pertence", despistou. "Preciso ver muitas coisas". Durante a entrevista, a atriz evitou afirmar que ele a atrapalhou no jogo.

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"Tenho 30 anos e sou mulher suficiente para assumir as minhas escolhas. Cabe às pessoas gostarem ou não", afirmou.
Ao falar sobre os outros participantes, a atriz elogiou Juliette, que a surpreendeu ao defendê-la, apesar de não serem próximas. E declarou a decepção com Gil, a quem acusa de ter sido falso ao falar mal dela após a eliminação fake.
Para Carla, a candidata mais forte dessa edição é Camila e o próximo a sair do jogo deverá ser Arthur. Atriz desde os dois anos de idade e com várias novelas no currículo, Carla revelou que participar do BBB foi um sonho realizado, agradeceu a oportunidade e os votos que recebeu para continuar na casa. "Estou muito feliz", disse.

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