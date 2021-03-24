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Fim de jogo!

"BBB 21": Carla Diaz é eliminada com diferença de 0,5% contra Rodolffo

Tiago Leifert questionou o motivo de Carla ficar com o capixaba Arthur, que não a tratava bem e falava mal dela para outros confinados. A atriz justificou que estava apaixonada

Publicado em 24 de Março de 2021 às 08:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 08:47
BBB 21: a sister Carla Diaz é eliminada do reality
BBB 21: a sister Carla Diaz é eliminada do reality Crédito: TV Globo/Reprodução
Como antecipado pela enquete do F5, a atriz Carla Diaz foi eliminada no paredão nesta terça-feira (23), o oitavo do BBB 21 (Globo), que bateu recorde de votação simultânea por minuto. A atriz foi quem mais votos (44,96%) para deixar a casa e perdeu a disputa para Rodolffo com diferença de 0,5% dos votos.
Com isso, permanecem na casa Rodolffo e Fiuk que também disputavam o paredão e ficaram com 44,45% e 10,59%, respectivamente. O cantor sertanejo foi indicado pelo líder Gilberto e o filho de Fábio Jr. foi o primeiro a abandonar a Prova do Líder, que fez com Carla.
A atriz foi recebida pelo apresentador Tiago Leifert no palco do BBB 21 após a eliminação. Na conversa, ele questionou o motivo de Carla ficar com Arthur que não a tratava bem e falava mal dela para outros confinados. A atriz justificou que estava apaixonada.
Carla disse para o apresentador que muitas pessoas no confinamento acreditavam que ela não seria eliminada, mas que estava pressentindo o contrário. "Neste paredão eu estava muito nervosa, acho que estava sentindo [a eliminação]", disse.
Carla Diaz tinha sido eliminada em um Paredão falso do BBB 21, em 9 de março. A atriz teve 62,4% dos votos, confirmando a enquete do F5. Ela deixou a casa chorando. João Luiz teve 28,07% votos, seguido por Caio (8,25%) e Arthur (1,28%) -ao todo foram 62.655.999 votos.
Tiago Liefert anunciou o resultado do falso Paredão e a reação na casa foi de surpresa. Camilla de Lucas e Arthur, com quem ela tem um relacionamento de altos e baixos no reality, choraram muito. "Quero dizer que eu amei estar com vocês. Foi a maior experiência da minha vida. Desculpa se eu magoei, desculpa a minha sinceridade", disse a atriz ao se despedir da casa.
A atriz voltou dois dias depois à casa principal do Big Brother Brasil 21. Vestida de Dummy, ela acordou os participantes e pediu para todos irem para a área externa. No local, ela tirou a fantasia, provocando gritos e muita surpresa entre os outros confinados.
Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. "Fiz uma promessa para você, não fiz? Eu voltei". Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: "Arthur Picoli, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa?" O instrutor de crossfit respondeu: "Partiu".
Ainda no Quarto Secreto, ao receber a fantasia de Dummy minutos antes de sua volta, ela se animou. "Eu estou chocada. Estou amando esse programa. O povo vai pirar", afirmou, aos risos. Só questionou não ter um salto alto "para ajudar essa atriz de 1,53 m".

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Durante o período em que ficou confinada no Quarto Secreto após ser escolhida pelo público em Paredão falso, Carla pôde ouvir conversas dos outros participantes sobre o jogo e sobre o comportamento dela ao longo da disputa.
Ela se chocou ao ouvir o que disseram Viih Tube, Sarah, Thaís, Gilberto e Projota. Em um dos momentos, Carla viu Viih dizer que ela havia saído por "fazer média". A atriz também não gostou de ver Gil e Sarah criticando Juliette.
"Nossa, Juliette, por que não viramos melhores amigas antes? Ainda bem que eu não votei nela", disse a sister ao ouvir a maquiadora a defendendo.

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