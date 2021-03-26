Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Teste de habilidade

Capixaba Arthur vence prova e é o líder da semana no BBB 21

Ele leva para casa R$ 10 mil em dinheiro e R$ 2.000 em produtos da marca que patrocinou a prova e já escolheu quem fica no vip

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:00
BBB 21: capixaba Arthur vence prova e é o líder da semana
BBB 21: capixaba Arthur vence prova e é o líder da semana Crédito: TV Globo/Reprodução
Arthur vence a Prova do Líder Avon Renew Vitaminas do BBB 21, na noite desta quinta-feira (25). Ele leva para casa R$ 10 mil em dinheiro e R$ 2.000 em produtos da marca.
Com a vitória, ele teve que escolher quatro pessoas para o Vip: Rodolffo, Caio, Pocah e Fiuk. Nesta semana, ficam na Xepa: Juliette, Camilla de Lucas, João Luiz, Gilberto, Sarah, Viih Tube e Thaís.
Os jogadores foram divididos em dois grupos e a prova consistia em cada um deles colocar uma bola pelo buraco de baixo da grade e retirar pelo alto com as mãos do lado de fora. Após pegar a bola, o jogador apertavao botão. Os três melhores de cada grupo se classificaram para a final.
Arthur foi o primeiro classificado na primeira rodada da prova, seguido de Thaís e Gil para a próxima fase da prova. Os outros três classificados nesta fase foram Rodolffo, Fiuk e Camilla de Luca.

Veja Também

Andressa Urach: “A pessoa tem medo de sair da Universal e o diabo pegar ela”

Pesquisas pelo termo machismo no Google crescem após debate no BBB 21

Fiuk, Sarah e Gil falam mal de participante do BBB 21 sem citar nome

Na segunda rodada do jogo, Arthur foi mais rápido e superou por segundos Fiuk na prova e virou o líder da semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renata Rasseli relata história de superação em entrevista no Caldeirão
Colunista de A Gazeta relata história de superação em entrevista no Caldeirão com Mion
Homem de 27 anos foi preso suspeito de tentativa de latrocínio em Guarapari
Assaltante é preso em Vila Velha após esfaquear e roubar vítima em Guarapari
Imagem de destaque
Descubra qual destino brasileiro combina com cada signo do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados