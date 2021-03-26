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Fiuk, Sarah e Gil falam mal de participante do BBB 21 sem citar nome

Gilberto e Sarah passaram a tarde falando mal de Juliette após um desentendimento dela com Viih Tube causado por fofocas dos brothers sobre intenções de votos no último paredão

Publicado em 26 de Março de 2021 às 08:17

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mar 2021 às 08:17
Gil do Vigor, o Gilberto, falou com a amiga Sarah da possibilidade ir no aliado Rodolffo após o comentário sobre Fiuk
Gil do Vigor, o Gilberto, falou com a amiga Sarah no quarto do líder Crédito: Globoplay/Reprodução
Fiuk, Sarah e Gil começaram a falar mal de uma das participantes do BBB 21 depois do almoço do líder. Sem citar o nome da sister, Fiuk disse que ela ficou melhor amiga dos participantes que achava fortes no jogo.
"Será que ela passou a ser melhor amiga das pessoas que ela achava que eram fortes e foi mudando?", questionou Fiuk. Gilberto falou que achava estranha a atitude da participante.
Gilberto lembrou o Jogo da Discórdia, realizado em 15 de fevereiro, no qual o desafio era montar o seu pódio da final e indicar quem não ganharia o programa. "Porque ela deu a plaquinha de 'não ganha' para a Thaís e depois virou melhor amiga, acho isso meio estranho", disse Gilberto.
Fiuk falou que sentia que era verdadeira a amizade das duas pessoas e Sarah concordou com o cantor. Para Fiuk, a sister agiu por conveniência porque todos os participantes estavam dando a plaquinha para Thaís."Quem mais deu plaquinha para ela?"
"De não ganha?", perguntou Sarah. O cantor respondeu: " "Ou foi só a Viih". Gilberto lembrou que Viih e Rodolffo deram a placa de não ganha para Thaís.

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Na tarde de quarta (24), Gilberto e Sarah passaram a tarde falando mal de Juliette após um desentendimento dela com Viih Tube causado por fofocas dos brothers sobre intenções de votos no último paredão.

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