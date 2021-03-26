Fiuk, Sarah e Gil falam mal de participante do BBB 21 sem citar nome

Fiuk, Sarah e Gil começaram a falar mal de uma das participantes do BBB 21 depois do almoço do líder. Sem citar o nome da sister, Fiuk disse que ela ficou melhor amiga dos participantes que achava fortes no jogo.
"Será que ela passou a ser melhor amiga das pessoas que ela achava que eram fortes e foi mudando?", questionou Fiuk. Gilberto falou que achava estranha a atitude da participante.
Gilberto lembrou o Jogo da Discórdia, realizado em 15 de fevereiro, no qual o desafio era montar o seu pódio da final e indicar quem não ganharia o programa. "Porque ela deu a plaquinha de 'não ganha' para a Thaís e depois virou melhor amiga, acho isso meio estranho", disse Gilberto.
Fiuk falou que sentia que era verdadeira a amizade das duas pessoas e Sarah concordou com o cantor. Para Fiuk, a sister agiu por conveniência porque todos os participantes estavam dando a plaquinha para Thaís."Quem mais deu plaquinha para ela?"
"De não ganha?", perguntou Sarah. O cantor respondeu: " "Ou foi só a Viih". Gilberto lembrou que Viih e Rodolffo deram a placa de não ganha para Thaís.
Na tarde de quarta (24), Gilberto e Sarah passaram a tarde falando mal de Juliette após um desentendimento dela com Viih Tube causado por fofocas dos brothers sobre intenções de votos no último paredão.