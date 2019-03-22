No MasterChef, ex-atriz da Globo aposta em farofa de barata e larvas

Carolinne Oliveira, de 28 anos, começou a explorar os insetos quando sentiu a vontade de comer coisas gostosas sem ter o direito de engordar por causa da profissão. Atriz, ela tinha que manter o shape, mas não queria abrir mão das pizzas, hambúrgueres e lasanhas. Morando fora, teve contato com a culinária dos insetos e aprendeu a substituir farinhas de trigo por versões de grilo, incrementar farofas com crocantes baratas e canapés com larvas suculentas no lugar de cremes calóricos.
Apesar de ser estranha, a prática é mais comum do que imaginamos. No Oriente, comer insetos dessa forma é natural e, no Brasil, os ingredientes podem ser adquiridos com criadores profissionais.
Carolinne vai reestrear na TV no MasterChef - que estreia neste domingo (24), na Band -, como competidora. Lá, não acredita que terá a possibilidade de mostrar tudo o que sabe sobre os insetos na panela, mas avalia que fora do programa terá mais oportunidades. "Se as pessoas soubessem como é saudável, como é menos calórico... E o sabor realmente é um pouco diferente, mas a crocância é insubstituível", completa.
Larva tem um gosto diferente de ração (risos). O grilo eu já acho mais gostoso
Em entrevista ao Gazeta Online, a ex-atriz da Globo conta que começou a gravar vídeos para a internet pensando que poderia passar seus conhecimentos para mais gente e, assim, fundou o canal que comanda hoje no YouTube. "Eu o vejo como trabalho, mas penso em voltar para a TV como apresentadora. Gostaria de voltar para as novelas, também", confidencia.
INGREDIENTES
No Brasil, Carolinne atenta para o fato de que esses insetos não podem ser consumidos direto da natureza e corrobora que eles vêm de criadores profissionais. Segundo ela, o valor dos insumos vivos também não é alto e pode ser facilmente substituído no orçamento familiar. "Só não é popular, ainda. Porque muita gente tem aversão. Eu tenho um pouco de resistência com as larvas (risos). Mas como também", diz.
NO MASTERCHEF
De acordo com a atriz, a oportunidade de ir para o MasterChef veio em boa hora. Ela quer voltar à TV e acha que, depois do programa, isso pode melhorar. "Vou dar o meu melhor no programa, com certeza. Sei que é bem difícil. Não posso falar muito, também, porque eles são muito exigentes e sigilosos, mas a seletiva é bem concorrida", lembra.
Carolinne conta que já participou de etapas até do global "Big Brother Brasil", mas que nenhuma seleção à que foi submetida, até hoje, se compara ao rigor do reality culinário. "São várias etapas, todas muito difíceis e ter sido escolhida já é um reconhecimento enorme. Acho que, lá, não vou ter como mostrar muito esse lado da culinária exótica, mas acho que quem for procurar pelo meu trabalho vai se interessar, porque gera olhares de curiosidade", conclui.