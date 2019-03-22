No MasterChef, ex-atriz da Globo aposta em farofa de barata e larvas

Crédito: Davi Borges/CO Assessoria

Carolinne Oliveira, de 28 anos, começou a explorar os insetos quando sentiu a vontade de comer coisas gostosas sem ter o direito de engordar por causa da profissão. Atriz, ela tinha que manter o shape, mas não queria abrir mão das pizzas, hambúrgueres e lasanhas. Morando fora, teve contato com a culinária dos insetos e aprendeu a substituir farinhas de trigo por versões de grilo, incrementar farofas com crocantes baratas e canapés com larvas suculentas no lugar de cremes calóricos.

Apesar de ser estranha, a prática é mais comum do que imaginamos. No Oriente, comer insetos dessa forma é natural e, no Brasil, os ingredientes podem ser adquiridos com criadores profissionais.

Carolinne vai reestrear na TV no MasterChef - que estreia neste domingo (24), na Band -, como competidora. Lá, não acredita que terá a possibilidade de mostrar tudo o que sabe sobre os insetos na panela, mas avalia que fora do programa terá mais oportunidades. "Se as pessoas soubessem como é saudável, como é menos calórico... E o sabor realmente é um pouco diferente, mas a crocância é insubstituível", completa.

Larva tem um gosto diferente de ração (risos). O grilo eu já acho mais gostoso Carolinne Oliveira, atriz

Em entrevista ao Gazeta Online, a ex-atriz da Globo conta que começou a gravar vídeos para a internet pensando que poderia passar seus conhecimentos para mais gente e, assim, fundou o canal que comanda hoje no YouTube. "Eu o vejo como trabalho, mas penso em voltar para a TV como apresentadora. Gostaria de voltar para as novelas, também", confidencia.

INGREDIENTES

No Brasil, Carolinne atenta para o fato de que esses insetos não podem ser consumidos direto da natureza e corrobora que eles vêm de criadores profissionais. Segundo ela, o valor dos insumos vivos também não é alto e pode ser facilmente substituído no orçamento familiar. "Só não é popular, ainda. Porque muita gente tem aversão. Eu tenho um pouco de resistência com as larvas (risos). Mas como também", diz.

NO MASTERCHEF

De acordo com a atriz, a oportunidade de ir para o MasterChef veio em boa hora. Ela quer voltar à TV e acha que, depois do programa, isso pode melhorar. "Vou dar o meu melhor no programa, com certeza. Sei que é bem difícil. Não posso falar muito, também, porque eles são muito exigentes e sigilosos, mas a seletiva é bem concorrida", lembra.