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No Limite: Iris condena passado de prostituição de Ariadna: "Teve opção"

Ariadna disse que muitas trans não têm opção no mercado de trabalho e por isso recorrem à prostituição, como ela mesma fez no passado. Iris disse que ex-sister teve, sim, opção, e gerou polêmica com fala considerada preconceituosa na web

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 09:25
No Limite: Ariadna e Iris discutem no programa
No Limite: Ariadna e Iris discutem no programa Crédito: Globo/Reprodução
O público de No Limite não gostou nem um pouco da discussão que Iris Stefanelli e Ariadna tiveram no reality da Globo exibido na noite desta terça-feira (18). 
Em bate-papo, as duas relembram o passado de Ariadna, única participante trans que já passou pelo BBB. Em um momento da conversa, Ariadna diz que muitas meninas trans não têm opção e acabam sendo obrigadas a ir para a prostituição para se manter. Nesse momento, ela relembrou a própria história. Ela alegou que não teve opção. 
Em seguia, Iris rebateu: "Você teve opção, sim". 

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Depois das cenas serem exibidas na televisão e o público acusar Iris de preconceito, a assessoria da loira foi à web para se pronunciar sobre o caso:
"Após as cenas veiculadas na edição de hoje do No Limite, viemos a público pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou diminuídos com as palavras da Íris. Temos a certeza de que, assim que ela voltar a realidade, e assistir às suas falas, vai se desculpar com todos e buscar se informar sobre essa triste realidade. Íris, assim como muitos de nós, tem muito o que aprender sobre este e outros assuntos", diz o início do comunicado.

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