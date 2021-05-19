No Limite: Iris condena passado de prostituição de Ariadna: "Teve opção"

No Limite: Ariadna e Iris discutem no programa Crédito: Globo/Reprodução

O público de No Limite não gostou nem um pouco da discussão que Iris Stefanelli e Ariadna tiveram no reality da Globo exibido na noite desta terça-feira (18).

Em bate-papo, as duas relembram o passado de Ariadna, única participante trans que já passou pelo BBB. Em um momento da conversa, Ariadna diz que muitas meninas trans não têm opção e acabam sendo obrigadas a ir para a prostituição para se manter. Nesse momento, ela relembrou a própria história. Ela alegou que não teve opção.

Em seguia, Iris rebateu: "Você teve opção, sim".

Depois das cenas serem exibidas na televisão e o público acusar Iris de preconceito, a assessoria da loira foi à web para se pronunciar sobre o caso: