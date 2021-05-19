No Limite: Iris condena passado de prostituição de Ariadna: "Teve opção"

O público de No Limite não gostou nem um pouco da discussão que Iris Stefanelli e Ariadna tiveram no reality da Globo exibido na noite desta terça-feira (18).
Em bate-papo, as duas relembram o passado de Ariadna, única participante trans que já passou pelo BBB. Em um momento da conversa, Ariadna diz que muitas meninas trans não têm opção e acabam sendo obrigadas a ir para a prostituição para se manter. Nesse momento, ela relembrou a própria história. Ela alegou que não teve opção.
Em seguia, Iris rebateu: "Você teve opção, sim".
Depois das cenas serem exibidas na televisão e o público acusar Iris de preconceito, a assessoria da loira foi à web para se pronunciar sobre o caso:
"Após as cenas veiculadas na edição de hoje do No Limite, viemos a público pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos ou diminuídos com as palavras da Íris. Temos a certeza de que, assim que ela voltar a realidade, e assistir às suas falas, vai se desculpar com todos e buscar se informar sobre essa triste realidade. Íris, assim como muitos de nós, tem muito o que aprender sobre este e outros assuntos", diz o início do comunicado.