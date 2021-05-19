Luciana Gimenez desabafa: "Escreveram que transei com Mick Jagger num canil"

Em entrevista, a mãe de Lucas Jagger disse que inventaram verdadeiros absurdos sobre ela e sobre o relacionamento que ela e o rock star tiveram. Algumas falas, inclusive, a apresentadora alega que foram alvo de processos na Justiça movidos por ela própria.

"Foram tantas as histórias que inventaram quando engravidei do Lucas. Processei o homem que escreveu num livro que eu transei com o Mick num canil. E ganhei. Eu não gosto de entrar em brigas, normalmente evito para não me desgastar. E vou engolindo. Mas algumas coisas não dá. Nessa época, fui chamada de tanta coisa. Eu era interesseira, estava atrás de dinheiro, foi coisa de uma noite só. É como se homem famoso não pudesse se apaixonar, como se não fosse real o que aconteceu. Fora que ninguém sabe de verdade, é tudo inventado", relatou.