Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Abriu o jogo!

Luciana Gimenez desabafa: "Escreveram que transei com Mick Jagger num canil"

Apresentadora abriu o jogo sobre o real relacionamento que teve com o astro Mick Jagger, com quem tem um filho - Lucas Jagger -, e desabafou sobre boatos maldosos que inventaram a seu respeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 08:51

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 08:51

A apresentadora Luciana Gimenez
A apresentadora Luciana Gimenez Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
A apresentadora Luciana Gimenez fez um desabafo à revista Claudia, onde relembrou os momentos conturbados pelos que passou quando engravidou de Mick Jagger. 
Em entrevista, a mãe de Lucas Jagger disse que inventaram verdadeiros absurdos sobre ela e sobre o relacionamento que ela e o rock star tiveram. Algumas falas, inclusive, a apresentadora alega que foram alvo de processos na Justiça movidos por ela própria. 
"Foram tantas as histórias que inventaram quando engravidei do Lucas. Processei o homem que escreveu num livro que eu transei com o Mick num canil. E ganhei. Eu não gosto de entrar em brigas, normalmente evito para não me desgastar. E vou engolindo. Mas algumas coisas não dá. Nessa época, fui chamada de tanta coisa. Eu era interesseira, estava atrás de dinheiro, foi coisa de uma noite só. É como se homem famoso não pudesse se apaixonar, como se não fosse real o que aconteceu. Fora que ninguém sabe de verdade, é tudo inventado", relatou. 

Veja Também

Capixaba Sheyla Hershey ameaça processar Instagram após ser hackeada

Carla Diaz usa bolsa de R$ 35 mil em jantar com amigos no RJ

No Limite: após empate, Angélica é segunda eliminada do reality

Luciana disse que atualmente ela e Mick têm uma relação saudável. "O Mick é até hoje um dos meus melhores amigos. Ele me ensinou muita coisa sobre ser casca dura", finalizou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos luciana gimenez Lucas Jagger
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados