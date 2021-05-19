No Limite: após empate, Angélica é segunda eliminada do reality

No Limite: a participante Angélica Crédito: Globo/Reprodução

Angélica Ramos foi a segunda eliminada da atual temporada de No Limite, na Globo, na noite desta terça-feira (18).

A tribo Calango, da qual ela fazia parte, perdeu a prova de imunidade do reality dirigido por Boninho e a ex-BBB foi quem acabou sendo a mais votada para deixar o programa de seu grupo.

Na primeira rodada de votações, Angélica empatou com Gleici com três votos cada. Para acabar com o empate, uma nova votação foi feita só com as duas participantes e a ex-sister acabou levando a pior, dando adeus ao prêmio de R$ 500 mil do reality.