Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de jogo!

No Limite: após empate, Angélica é segunda eliminada do reality

"Queria muito agradecer essa oportunidade de me testar e voltar ao meu país. Depois que sai do Brasil, nunca mais voltei", agradeceu Angélica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 08:23

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 08:23

No Limite: a participante Angélica
No Limite: a participante Angélica Crédito: Globo/Reprodução
Angélica Ramos foi a segunda eliminada da atual temporada de No Limite, na Globo, na noite desta terça-feira (18). 
A tribo Calango, da qual ela fazia parte, perdeu a prova de imunidade do reality dirigido por Boninho e a ex-BBB foi quem acabou sendo a mais votada para deixar o programa de seu grupo. 

Veja Também

Capixaba Sheyla Hershey ameaça processar Instagram após ser hackeada

"Venceu a Covid", diz filha de Bárbara Bruno ao celebrar alta da mãe

"Como se eu não pudesse ser mãe", diz Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha

Na primeira rodada de votações, Angélica empatou com Gleici com três votos cada. Para acabar com o empate, uma nova votação foi feita só com as duas participantes e a ex-sister acabou levando a pior, dando adeus ao prêmio de R$ 500 mil do reality. 
"Queria muito agradecer essa oportunidade de me testar e voltar ao meu país. Depois que sai do Brasil, nunca mais voltei", agradeceu Angélica. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rede Globo Reality show Globoplay Boninho No Limite
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados