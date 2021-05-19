"Como se eu não pudesse ser mãe", diz Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, anuncia gravidez do primeiro filho Crédito: Reprodução Instagram

A empresária, ex-garota de programa e escritora Raquel Pacheco, 36, conhecida pelo apelido Bruna Surfistinha, é a entrevistada na noite desta terça-feira (18) do programa HERvolution, da RedeTV!. Grávida de gêmeas, ela fala no programa sobre a maternidade, ofensas e comentários maldosos na internet.

Raquel falou que passou a ser alvo de ataques após revelar na última semana que está grávida de gêmeas. Segundo ela, a maioria dos ataques envolve o fato dela ter sido garota de programa. "Ainda usam a prostituição, que está no meu passado, parei de fazer programa em 2005, como um ataque a mim", afirma.

A empresária desabafou sobre os haters que a atacam como se ela "não pudesse ser mãe" e construir uma família por ter sido garota de programa. "É muito fácil atacar virtualmente, mas olho no olho as pessoas não têm coragem. Óbvio que [pessoalmente] percebo quando sou julgada. Não sou obrigada a gostar de todo mundo e ninguém é, mas o respeito é o básico".

A empresária, mãe de primeira viagem, anunciou na semana passada no Instagram os nomes escolhidos por ela e o noivo, Xico Santo, para as gêmeas: Maria e Elis. Segundo ela, o nome Maria é em homenagem à atriz Maria Bopp e a todas as outras Marias. Já o nome Elis é uma homenagem à cantora Elis Regina.

No programa desta terça, participam a ativista e escritora Preta Ferreira, a estilista Carol Granstrom e a cantora Fanieh. O HERvolution também faz uma homenagem ao MC Kevin, que morreu no último domingo (16). O programa é exibido às terças-feiras, às 23h30, na RedeTV!.

GRAVIDEZ

Raquel Pacheco anunciou que está grávida no dia 8 de maio, ainda sem saber que esperava gêmeas. Na sua conta no Instragram, ela publicou uma foto em que mostrando a barriga de cinco meses de gestação e dizendo que está transbordando de felicidade. "Eu não via a hora de dividir com vocês esta notícia maravilhosa: estou gravidíssima faz 21 semanas."

"Para quem me acompanha há bastante tempo sabe o quanto sempre desejei ser mãe e agora estou realizando este sonho aos 36 anos da maneira mais linda que poderia ser", escreveu.

"Quero agradecer a todos que torceram para que esta fase maternal chegasse para mim. Sempre recebi muitas mensagens de pessoas comentando sobre e me desejando a realização deste sonho."

A história de Raquel Pacheco foi imortalizada em livros, filme e série. Sua biografia virou filme, com Deborah Secco, 41, fazendo a protagonista, há dez anos. Já em 2016, ganhou uma versão em série, "Me Chama de Bruna", com Maria Bopp, 29, no papel principal.