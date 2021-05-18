De Lore Improta a Wanessa Camargo: astrólogo do ES vira guru dos famosos

O astrólogo Ricardo Muri Crédito: Reprodução/Instagram @astro.muri

Na brincadeira, Ricardo Muri descobriu que tinha uma habilidade diferente – que, hoje, ele chama de “dom” ou “presente de Deus”.

Quando tinha mais ou menos seis anos de idade, jogava feijões na cozinha de casa, em Guarapari, com a mãe e, de repente, viu as sementes vibrando energias que eram, na verdade, respostas a perguntas que sua progenitora estava fazendo. Aos 9, o capixaba já lia tarot para vizinhos e conhecidos sem nem entender direito o que estava fazendo, mas lembra que as sensações sobre o que ele falava eram bastante claras.

“Minhas primeiras aparições foram de meu pai, quando eu tinha seis anos. Ele apareceu para mim depois de morto. E também vi meu avô, aos 9 anos, depois de morto. Minha mãe, no momento em que eu estava brincando com os feijões, viu alguma coisa ou percebeu, tanto que quem me deu o meu baralho cigano, na sequência, foi ela”, relata.

E não demorou muito para que o sucesso meteórico do budista surgisse tão do nada quanto seu dom se manifestou. Hoje, Muri já tem no currículo atendimentos de Lore Improta, Juliana Paes, Giulia Be, Andressa Suita, Wanessa Camargo e outras celebridades, que procuraram por seus serviços ao longo dos anos.

“Essa questão do mundo dos famosos, a pessoa que deu a explosão foi a Lore Improta. Tenho um carinho muito grande por ela, é uma grande amiga, uma pessoa que aprendi muito e que é muito linda a relação que nós temos. E a experiência de atender um famoso foi engraçada, porque eu sempre olhava para essas pessoas e achava que não tinha acesso. A primeira vez que falei com Juliana Paes meu coração disparou (risos). Eu só tremia. Hoje já é bem tranquilo”, pondera.

Morador de Brasília desde seus 19 anos, atualmente o capixaba se dedica aos estudos holísticos e quer empreender mais ainda na área. À Gazeta, diz que quer abrir um centro espiritual no Espírito Santo e detalha os estudos na área da astrologia em que está empenhado.

Durante o bate-papo, Muri também explicou sobre seu trabalho nos últimos anos e lamentou que ainda existam pessoas que “não reconhecem a astrologia com seu devido valor”, como ele mesmo diz.