Joias da filha de Napoleão Bonaparte são vendidas por mais de R$ 8 milhões Crédito: Christie's/Reprodução

Um conjunto raro composto por nove peças que pertenciam a Stephanie de Beauharnais, filha adotiva do imperador Napoleão Bonaparte, quebrou um recorde em um leilão com o valor arrematado.

Segundo o colunista Amaury Jr, tudo foi vendido por 1,52 milhão de francos suíços, o que corresponde a algo em torno de R$ 8,85 milhões.

A coleção completa que foi leiloada compreende tiara, brincos, um anel, uma pulseira e pingentes. As peças, todas em ouro branco, são adornadas com safiras e diamantes. As joias foram vendidas separadamente pela casa Christie's, em Genebra, 200 anos depois da morte do imperador francês.