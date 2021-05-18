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Safiras e diamantes

Joias da filha de Napoleão Bonaparte são vendidas por mais de R$ 8 milhões

Joias raras adornadas com diamantes e safiras, que pertenciam à herdeira do imperador francês, foram arrematadas individualmente e peça mais cara foi comprada por mais de R$ 3 milhões

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2021 às 09:07
Joias da filha de Napoleão Bonaparte são vendidas por mais de R$ 8 milhões
Joias da filha de Napoleão Bonaparte são vendidas por mais de R$ 8 milhões Crédito: Christie's/Reprodução
Um conjunto raro composto por nove peças que pertenciam a Stephanie de Beauharnais, filha adotiva do imperador Napoleão Bonaparte, quebrou um recorde em um leilão com o valor arrematado. 
Segundo o colunista Amaury Jr, tudo foi vendido por 1,52 milhão de francos suíços, o que corresponde a algo em torno de R$ 8,85 milhões. 
A coleção completa que foi leiloada compreende tiara, brincos, um anel, uma pulseira e pingentes. As peças, todas em ouro branco, são adornadas com safiras e diamantes. As joias foram vendidas separadamente pela casa Christie's, em Genebra, 200 anos depois da morte do imperador francês. 

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Inicialmente, de acordo com o jornalista, estimava-se que cada peça iria variar de 10 mil a 250 mil francos suíços. A maior venda, no entanto, foi a da tiara, que rendeu 525 mil francos suíços, o que equivale a mais de R$ 3 milhões. 

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