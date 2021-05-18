Antonia Fontenelle quer proibir Luciana Gimenez de exibir entrevistas

Antonio Fontenelle anunciou na noite desta segunda-feira (17) que seu advogado notificou a apresentadora Luciana Gimenez para proibir que a ex de Mick Jagger veicule qualquer tipo de entrevista ou mídia que contenha material da youtuber em qualquer plataforma dos programas SuperPop e Luciana By Night, na Rede TV, sob pena de tomar as medidas judiciais cabíveis.
Segundo a assessoria de imprensa de Fontenelle, a razão de toda a briga judicial da atriz com Gimenez surgiu depois de uma entrevista com o senador Jorge Kajuru, em que ele fez graves acusações contra a mãe de Lucas Jagger no canal "Na Lata com Antonia Fontenlle", no YouTube.
Gimenez acionou a Justiça e conseguiu liminar que proíbe Fontenelle de mencionar seu nome, seja no aspecto pessoal ou profissional, em qualquer meio de comunicação.