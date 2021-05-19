Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Princesa de York

Rainha Elizabeth II será bisavó pela 12ª vez; Beatrice está grávida

A princesa Beatrice, de York, anunciou via Palácio de Buckingham que está grávida. A rainha, de 95 anos de idade, está radiante com a notícia

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 09:12

Redação de A Gazeta

A princesa Beatrice, de York, e o marido, o empresário milionário italiano Edoardo Mapelli Mozzi Crédito: Reprodução/Instagram @theroyalfamily
A rainha Elizabeth II, de 95 anos, está só alegria! É que segundo informações do The Sun, seu décimo segundo bisneto está a caminho e já foi anunciado pela família real. A princesa Beatrice, de York, está grávida. 
Até agora, a monarca possui 10 bisnetos, mas a filha do príncipe Harry e Meghan Markle deve nascer até julho. O bebê de Beatrice, por sua vez, tem o nascimento previsto para o fim deste ano, o que faria ser ele o 12ª da rainha. 
Em declaração oficial, o Palácio de Buckingham anunciou: "Sua Alteza Real Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão esperando um bebê no outono deste ano. A Rainha foi informada e ambas as famílias estão encantadas com a notícia". 

Veja Também

Capixaba Sheyla Hershey ameaça processar Instagram após ser hackeada

Luciana Gimenez desabafa: "Escreveram que transei com Mick Jagger num canil"

Carla Diaz usa bolsa de R$ 35 mil em jantar com amigos no RJ

A princesa Beatrice, de 32 anos, é casada com o milionário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Eles selaram a união em cerimônia privada em agosto do ano passado. Beatrice é filha de Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth II, e de Sarah Ferguson. Ela é a nona na linha de sucessão ao trono britânico. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rainha Elizabeth II
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados