Rainha Elizabeth II será bisavó pela 12ª vez; Beatrice está grávida

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, está só alegria! É que segundo informações do The Sun, seu décimo segundo bisneto está a caminho e já foi anunciado pela família real. A princesa Beatrice, de York, está grávida.
Até agora, a monarca possui 10 bisnetos, mas a filha do príncipe Harry e Meghan Markle deve nascer até julho. O bebê de Beatrice, por sua vez, tem o nascimento previsto para o fim deste ano, o que faria ser ele o 12ª da rainha.
Em declaração oficial, o Palácio de Buckingham anunciou: "Sua Alteza Real Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar que estão esperando um bebê no outono deste ano. A Rainha foi informada e ambas as famílias estão encantadas com a notícia".
A princesa Beatrice, de 32 anos, é casada com o milionário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Eles selaram a união em cerimônia privada em agosto do ano passado. Beatrice é filha de Andrew, o segundo filho da rainha Elizabeth II, e de Sarah Ferguson. Ela é a nona na linha de sucessão ao trono britânico.