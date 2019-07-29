Lady Night

No Lady Night, Selton Mello diz que faria filme sobre Tiririca

O ator Selton Mello, em entrevista bem-humorada à apresentadora Tatá Werneck no último episódio da 4ª temporada do Lady Night, que vai ao ar nesta segunda-feira, 29, imitou Tiririca e disse até mesmo que atuaria em um filme sobre a vida do humorista e deputado federal.

"Eu amo o Tiririca. Existe uma confraria: eu, Lázaro [Ramos] e Vladimir Brichta. Nós três amamos o Tiririca", comentou Selton em determinado momento. Na sequência, Tatá perguntou: "Mas ele merece?".

O ator imitou o modo do humorista falar, arrancando risos da plateia: "O Tiririca é maravilhoso porque ele fala assim: 'Tudo bom? Tudo bom, você tá bem? Eu tô bom! Então você tá bom. Então você tá bem? Eu tô bom! Então se tu tá bem, eu tô bom também!', e ele fica quatro horas falando esse 'tudo bom e tudo bem'."

"Faria Tiririca: O Filme? A Vida e Obra de Tiririca?", questionou a apresentadora.

Selton Mello não pensou duas vezes antes de dar sua resposta, também de forma bem-humorada:"Faria. Eu sonho em botar aquela peruquinha!"

O último Lady Night desta temporada, com Selton Mello, vai ao ar nesta segunda-feira, 29, a partir das 22h30, no Multishow.

