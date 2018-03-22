No elenco da Paixão de Cristo, Nicole Bahls ganha bênção de Pe Marcelo

Nicole Bahls recebe bênção do Padre Marcelo Rossi Crédito: Instagram / Nicole Bahls

Nicole Bahls viveu um momento especial na tarde de quarta-feira (21). Ela, que está em Nova Jerusalém, no interior de Pernambuco, para atuar na "Paixão de Cristo", recebeu uma bênção de Padre Marcelo Rossi, que estava visitando o local.

"Obrigada, Padre Marcelo Rossi, pela sua benção. Muito emocionada. Como é bom ter fé e Deus nas nossas vidas", escreveu ela no Instagram.

No espetáculo, que deve acontecer entre os dias 24 e 30 de março, a ex-panicatvai viver Herodíades, sua primeira personagem no teatro. Ela vai contracenar com Victor Fasano, que interpreta Herodes. Também estão no elenco Kadu Moliterno, Tonico Pereira e Rita Guedes. No papel de Jesus, está Renato Góes.