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TEATRO

No elenco da Paixão de Cristo, Nicole Bahls ganha bênção de Pe Marcelo

Ex-panicat estreia no teatro como Herodíades, ao lado de Victor Fasano

Publicado em 22 de Março de 2018 às 20:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 20:34
Nicole Bahls recebe bênção do Padre Marcelo Rossi Crédito: Instagram / Nicole Bahls
Nicole Bahls viveu um momento especial na tarde de quarta-feira (21). Ela, que está em Nova Jerusalém, no interior de Pernambuco, para atuar na "Paixão de Cristo", recebeu uma bênção de Padre Marcelo Rossi, que estava visitando o local.
"Obrigada, Padre Marcelo Rossi, pela sua benção. Muito emocionada. Como é bom ter fé e Deus nas nossas vidas", escreveu ela no Instagram.
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No espetáculo, que deve acontecer entre os dias 24 e 30 de março, a ex-panicatvai viver Herodíades, sua primeira personagem no teatro. Ela vai contracenar com Victor Fasano, que interpreta Herodes. Também estão no elenco Kadu Moliterno, Tonico Pereira e Rita Guedes. No papel de Jesus, está Renato Góes.
 

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