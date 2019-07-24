Vida difícil

No Caribe, Whindersson passa perrengue com máquina de lavar em inglês

Humorista não conseguia decifrar como fazer o eletrodoméstico funcionar

Publicado em 24 de julho de 2019 às 13:57 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Whindersson Nunes está curtindo uns dias de relax ao lado de amigos e da esposa, Luisa Sonza, nos arquipélagos de Turks e Caicos, no Caribe. Na noite desta terça (23), o humorista divertiu a web ao compartilhar um perrengue chique que passou no local: ele não conseguia mexer na máquina de lavar roupas.

O comediantes explicou que comeu algo que não lhe caiu bem e acabou vomitando na mala de roupas. "Lavar uma roupa aqui, mas é tudo em inglês, desgraça! Vou embora amanhã. Tudo podre minhas roupas e para acabar de coisar, comi um negócio estragado e vomitei em cima da mala. Queria muito que fosse uma piada, muito, mas não é".

Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes

Em seguida, completou: "Ou vai explodir ou vai funcionar, não é possível que vou sair nas notícias explodindo a máquina em outro país. Toda vez que eu olho a máquina para!".

