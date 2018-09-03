No 7º mês de gestação, Sabrina Sato revela quanto peso já ganhou

Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

A apresentadora Sabrina Sato revelou ter engordado 14 quilos durante sua gravidez, que já está no sétimo mês, em uma publicação feita em seu Instagram no domingo (2).

"Com vocês, super titia sabrinão. Porque além dos 14 quilos em 28 semanas, ganhamos também muito carinho dos sobrinhos lindos, né?", escreveu.

Na foto, Sabrina aparece de biquíni, mostrando a barriga e fazendo pose ao lado de um de seus sobrinhos. Ela ganhou cerca de três quilos desde o fim do mês de julho, quando havia contado ter engordado 11 quilos até então.