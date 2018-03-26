No 'Domingão', Zezé di Camargo explica publicação sobre vereadora assassinada

Zezé di Camargo e Luciano foram alguns dos convidados do Domingão do Faustão, e, além de cantarem alguns sucessos como É O Amor, a dupla ainda conversou com o apresentador sobre opiniões políticas e uso das redes sociais.

Zezé compartilhou um texto citando a morte de uma médica em 2016, questionando a falta de comoção nacional com essa morte. No Domingão, ele explicou: "Eu não falei, eu copiei um texto que tinha na internet. Eu nem cito o nome da Marielle, eu jamais seria ignorante e desprezível de menosprezar uma morte. Morte em qualquer circunstância tem que ser investigada e os autores encontrados e punidos. O que eu quis mostrar ali é que, por trás da morte dela, que era uma lutadora, que acreditava nos seus ideais, estavam transformando aquilo em palanque político. É minha opinião".