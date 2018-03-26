Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÊMICA

No 'Domingão', Zezé di Camargo explica publicação sobre vereadora assassinada

Zezé compartilhou um texto citando a morte de uma médica em 2016, questionando a falta de comoção nacional com essa morte

Publicado em 26 de Março de 2018 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 16:50
Zezé di Camargo falou sobre a polêmica de seu post sobre o caso Marielle Crédito: Dvulgação/TV Globo
Zezé di Camargo e Luciano foram alguns dos convidados do Domingão do Faustão, e, além de cantarem alguns sucessos como É O Amor, a dupla ainda conversou com o apresentador sobre opiniões políticas e uso das redes sociais.
Fausto Silva deu a oportunidade de Zezé explicar a publicação que fez em seu Instagram após a morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, na qual ele contesta a repercussão que o caso teve.
Zezé compartilhou um texto citando a morte de uma médica em 2016, questionando a falta de comoção nacional com essa morte. No Domingão, ele explicou: "Eu não falei, eu copiei um texto que tinha na internet. Eu nem cito o nome da Marielle, eu jamais seria ignorante e desprezível de menosprezar uma morte. Morte em qualquer circunstância tem que ser investigada e os autores encontrados e punidos. O que eu quis mostrar ali é que, por trás da morte dela, que era uma lutadora, que acreditava nos seus ideais, estavam transformando aquilo em palanque político. É minha opinião".
>> Leia mais notícias de Entretenimento
O cantor ainda criticou artistas que não se posicionam publicamente. "Eu tenho que expressar minha opinião para as pessoas que gostam de mim. Eu acho que feio é artista que fica em cima do muro para não se indispor com ninguém. Eu gosto sempre de contestar o óbvio, porque sempre tem alguém que pensa diferente", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados