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Nívea Maria entra com processo contra empresa por falta de pagamento

Atriz reclama que não recebeu nem 10% do valor assinado no contrato com a empresa de produtos vitamínicos

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 17:07
29/06/2018 - A atriz Nívea Maria está processando uma empresa de produtos vitamínicos após não receber pagamento por anúncios publicitários que fez Crédito: João Miguel Júnior/Globo
A atriz Nívea Maria entrou com ação na Justiça do Rio de Janeiro contra a empresa de produtos vitamínicos CRV Naturalíssima, que não lhe pagou o cachê estipulado para usar sua imagem em anúncios publicitários. Segundo a petição inicial, o valor acordado era de R$ 60 mil, mas só R$ 2,5 mil foram efetivamente pagos.
Segundo os advogados da atriz, a produção do material publicitário foi cumprida por Nívea e o pagamento do serviço foi estabelecido em seis parcelas de R$ 10 mil a serem pagas entre janeiro e junho de 2017, o que não aconteceu. "Após diversas tentativas em receber os valores acordados a ré efetuou alguns depósitos na conta corrente da segunda autora, no total de R$ 2,5 mil", escreveram os advogados da atriz na petição inicial.
O pedido agora é para o pagamento dos R$ 57,5 mil restantes do contrato, além da correção monetária, multa contratual e juros, o que resulta no valor de R$ 61.024,87. A reportagem tentou entrar em contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para a sua manifestação.

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