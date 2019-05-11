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REALITY SHOW

Nicole Bahls dá choque em marido após briga no Power Couple

Incompatibilidade de respostas em jogo acabou em gritos

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:27

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:27

10/05/2019 - Power Couple Brasil 4ª temporada - Nicole Bahls e Marcelo Bimbi Crédito: Edu Moraes/Record TV
Na segunda prova de homens do Power Couple Brasil (Record), os maridos encararam um jogo de afirmações em que suas mulheres tentavam acertar as respostas (verdadeiro ou falso) de seus pares, enquanto eles pedalavam.
Se a resposta da mulher fosse incompatível com a do marido, elas poderiam optar entre dar um choque nele ou nos concorrentes, que pedalavam ao lado.
Na vez de Nicole Bahls e seu marido, Marcelo Bimbi, o jogo resultou em discussão. Ela afirmou que guarda segredos e que já stalkeou o celular do marido sem ele saber. Com a revelação, os dois entraram em embate sobre a afirmação "Se você fosse dar uma nota para o seu casamento, essa nota não seria 10".
Bahls disse que a informação era falsa, uma vez que o casamento deles merecia a nota 10. Já Bimbi respondeu anteriormente ao apresentador Gugu que a informação era verdadeira, porque teria entendido a frase de forma incorreta.
A ex-Panicat então optou por dar um choque no marido, que reagiu com gritos. O momento viralizou na internet e internautas comentaram a comicidade da cena.

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