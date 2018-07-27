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É O AMOR

Nick Jonas e Priyanka Chopra ficam noivos após dois meses de relacionamento

Segundo revista, os dois oficializaram o noivado durante o aniversário da atriz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2018 às 15:57

Publicado em 27 de Julho de 2018 às 15:57

O cantor Nick Jonas ficou noivo da atriz indiana Priyanka Chopra após um relacionamento de somente dois meses Crédito: Instagram/Nick Jonas/Priyanka Chopra
Segundo a revista norte-americana People, o cantor Nick Jonas está noivo da atriz indiana Priyanka Chopra após dois meses de relacionamento. Fontes ouvidas pela revista afirmam que os dois oficializaram o noivado durante as comemorações do aniversário de 36 anos de Priyanka, no último dia 18 de julho.
"Ele está muito, muito feliz", disse uma pessoa à revista. "Seus amigos e família nunca o viram desse jeito e estão muito animados por ele. Ele definitivamente está levando o noivado a sério", continuou. O ex-membro da banda Jonas Brothers teria fechado uma loja da grife Tiffany em Nova York para comprar o anel de noivado.
Após terminar um namoro de dois anos com a modelo Olivia Culpo em 2015, Nick Jonas ficou entre idas e vindas com a atriz indiana e o relacionamento ficou sério em maio, quando os dois viajaram juntos para a Índia.

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