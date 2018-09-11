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LUTO

Nick Carter lamenta perda de bebê de sua mulher: 'Coração partido'

'Deus nos dê paz durante esse período', escreveu em seu Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 17:47

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 17:47

Nick Carter e sua mulher, Lauren Kitt Carter Crédito: Instagram / @nickcarter
Nick Carter, conhecido por seu trabalho com o grupo Backstreet Boys, lamentou em seu Twitter um aborto sofrido por sua mulher, Lauren.
"Deus nos dê paz durante esse período. Eu realmente estava ansioso para conhecê-la depois de três meses. Meu coração está partido", escreveu o cantor.
Pouco depois, em resposta a um seguidor, explicou: "Era uma irmãzinha para o Odin [seu primeiro filho, de dois anos]..."
Nick, que está fazendo uma turnê de sua carreira solo pela América do Sul, tinha uma apresentação marcada para a noite de segunda-feira na capital do Peru: "Acho que não consigo me apresentar esta noite. Me desculpe, Lima."
Posteriormente, mudou de ideia: "Isso será difícil, mas pelo amor dos meus fãs aqui em Lima eu estarei no palco nesta noite".
Confira os tuítes de Nick Carter abaixo:
 
 
 
 
 
 
 
 

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