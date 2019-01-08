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Nicette Bruno faz 86 anos e recebe homenagem de amigos e familiares

Atriz enfatizou os laços de afeto que construiu ao longo da vida pessoal e profissional

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 15:46

Publicado em 

08 jan 2019 às 15:46
A atriz Nicette Bruno Crédito: Divulgação/TV Globo
Nicette Bruno completou 86 anos de idade na segunda-feira, 7, e foi homenageada por amigos e familiares no dia anterior, domingo,no Rio de Janeiro. Sua filha, Beth Goulart, fruto do relacionamento com ator Paulo Goulart, que morreu em 2014, compartilhou o momento no Instagram com uma declaração de carinho. "A senhora é uma luz, um farol, que nos ensinou o amor universal. Um amor que se estende a todas as criaturas", disse.
Nicette agradeceu à homenagem e retribuiu, valorizando os laços de afeto que construiu ao longo da vida. "É um sentimento de amor dentro de mim ter toda essa benesse que recebi de Deus. Meu marido, meus filhos, a minha profissão e todos aqueles que se agregam à nossa família", afirmou.
"Colegas de trabalho e essa imensa família teatral, televisiva, cinematográfica. É isso que nos dá força. Muito obrigada", completou a atriz.

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