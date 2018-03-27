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São Paulo

Ônibus da dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo capota em rodovia

Veículo tombou na Rodovia Régis Bittencourt quando ia de Blumenau para Goiânia

Publicado em 27 de Março de 2018 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 19:21
Dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo Crédito: @georgeherodrigo / Instagram
O ônibus da dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo capotou na tarde do último domingo (25), enquanto passava pela Rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo. O veículo colidiu com a traseira de uma moto e capotou no canteiro central.
Um comunicado divulgado no Instagram dos artistas informa que todas as pessoas da equipe que estavam no ônibus passam bem e que foram atendidas no local. O motorista ficou com ferimentos moderados e o produtor da dupla foi levado ao hospital geral de Itapecerica da Serra para fazer alguns exames, mas foi liberado no mesmo dia.
O Estadão soube por meio da assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal que o motorista da motocicleta teve ferimentos leves e sua passageira, moderados. O órgão ainda disse que a causa do acidente está sendo apurada.
Graças a Deus a gente já está bem. Ninguém machucou nada grave, foi um livramento de Deus. Obrigado a todos que se preocuparam e mandaram mensagem. Foi só um susto e a gente está sujeito a isso na estrada, disse Rodrigo em um vídeo nas redes sociais.
Os dois cantores seguiam de Blumenau, em Santa Catarina, onde fizeram um show nesse fim de semana, para Goiânia. A agenda de shows da dupla segue sem alterações.

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