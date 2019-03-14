Neymar manda recado para Bruna Marquezine após polêmica do carnaval

O jogador sinalizou que concorda com o que ela disse e elogiou Bruna: "Também fico sem entender. Sou fã dela como atriz e como mulher, o que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter. Agora, tem que respeitar, sim, quem ela é com atriz! Mas fique tranquila, Bru. Só buscam falar besteira, quem tem luz e você é demais. Carinho e respeito sempre terei e te defenderei porque sei quem é você".