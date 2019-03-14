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Quebrou o silêncio

Neymar manda recado para Bruna Marquezine após polêmica do carnaval

Craque do PSG comentou post feito sobre Marquezine em perfil de fofocas

Publicado em 

14 mar 2019 às 13:00

Publicado em 14 de Março de 2019 às 13:00

Crédito: Montagem Gazeta Online
Neymar quebrou o silêncio e mandou um recado para sua ex-namorada, Bruna Marquezine. Ele comentou uma publicação de um perfil de fofocas no Instagram, deixando um recado para a global. 
No post, o perfil compartilhou uma frase dita por Bruna: "Nunca consegui entender como alguém que prejudica o outro intencionalmente pode ter paz de espírito". 
O jogador sinalizou que concorda com o que ela disse e elogiou Bruna: "Também fico sem entender. Sou fã dela como atriz e como mulher, o que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter. Agora, tem que respeitar, sim, quem ela é com atriz! Mas fique tranquila, Bru. Só buscam falar besteira, quem tem luz e você é demais. Carinho e respeito sempre terei e te defenderei porque sei quem é você". 

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