Neymar manda recado para Bruna Marquezine após polêmica do carnaval

Neymar quebrou o silêncio e mandou um recado para sua ex-namorada, Bruna Marquezine. Ele comentou uma publicação de um perfil de fofocas no Instagram, deixando um recado para a global.
No post, o perfil compartilhou uma frase dita por Bruna: "Nunca consegui entender como alguém que prejudica o outro intencionalmente pode ter paz de espírito".
O jogador sinalizou que concorda com o que ela disse e elogiou Bruna: "Também fico sem entender. Sou fã dela como atriz e como mulher, o que tivemos não deu certo por alguns motivos e isso ninguém tem que se meter. Agora, tem que respeitar, sim, quem ela é com atriz! Mas fique tranquila, Bru. Só buscam falar besteira, quem tem luz e você é demais. Carinho e respeito sempre terei e te defenderei porque sei quem é você".