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Neymar aparece cercado por beldades na Bahia e fãs criticam o jogador

Seguidores chamaram a postura do jogador de imatura. Atacante está solteiro desde quando terminou com Marquezine

Publicado em 

04 jan 2019 às 13:15

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 13:15

06/12/2018 - Neymar durante primeiro episódio do novo quadro do canal Crédito: YouTube/neymarjr
Solteiro desde outubro do ano passado, quando anunciou o término do romance com a atriz Bruna Marquezine, 23, o jogador Neymar Jr., 26, voltou a causar a ira de fãs por conta de uma foto. Passando as festas de fim de ano em Barra Grande, na Bahia, o astro do PSG publicou uma imagem na qual aparece cercado por quatro mulheres. O fato causou furor nas redes sociais.
Os fãs se queixavam da "imaturidade" do atleta. Segundo algumas publicações, ele estaria usando fotos com moças bonitas para provocar a ex. "Que pena que ele ainda não amadureceu", disse uma seguidora. As moças da foto são Núbia Mota, Dani Kreling, Erika Schneider, bailarina do Faustão, e Dani Sachetti, modelo com quem ele já foi visto em Paris.
Seguidores, aliás, já não haviam perdoado Neymar por conta de uma outra fotografia onde ele aparece com nada mais, nada menos do que 26 mulheres. "Jogador Neymar com idade mental de 16 anos. Espero que em 2019 a Bru Marquezine encontre um homem maduro que a mereça", disparou uma internauta.
Bruna Marquezine, por sua vez, curtiu o Réveillon toda de branco na paradisíaca Fernando de Noronha (PE). Vale lembrar que há exatos um ano o jogador havia tomado a decisão de interromper seus dias de folga na mesma Bahia para encontrar a então amada na cidade pernambucana. Agora, tudo mudou.

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