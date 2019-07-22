Home
Neymar abre o jogo sobre suposto affair com Anitta

Craque do PSG foi ao SBT neste domingo (21) e Silvio Santos o colocou contra a parede

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 22 de julho de 2019 às 12:42

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: SBT/Reprodução

Silvio Santos colocou Neymar contra a parede neste domingo (21). Durante seu programa dominical, o apresentador fez questionamento ao craque, que participava do Jogo das 3 Pistas. 

"Quem beijou a Anitta?", perguntou o dono do SBT ao reviver a polêmica do suposto affair com a cantora. 

Todo sem graça, Neymar decidiu abrir o jogo e falar: "Não", negando qualquer envolvimento com a funkeira

Depois do climão, Patrícia Abravanel colocou panos quentes na situação pedindo para tietar o atacante do PSG, alegando: "Sou fã mesmo". 

