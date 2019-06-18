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Divórcio conturbado

'Nenhuma crise é eterna', desabafa Juju Salimeni após separação

Processo de separação - mais um vez - está sendo traumático

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2019 às 11:39
Crédito: Reprodução/Instagram @jujusalimeni
Juju Salimeni abriu o jogo sobre amor próprio e ansiedade na noite desta segunda-feira (17), por meio de suas redes sociais. A loira acaba de confirmar que se separou de Felipe Franco e, de novo, o processo parece estar sendo doído para os dois. 
> Juju Salimeni e Felipe Franco terminam namoro
"Sua ansiedade está mentindo pra você! Você não é um incômodo Seu cabelo não está estranho. Essa roupa lhe cai bem. Ninguém está rindo de você. Tomar remédio não te torna incapaz. O mundo ainda tem ar. Tem muita gente querendo te abraçar. Ansiosos também conseguem amar. Nenhuma crise é eterna", afirmou ela.
Segundo informações da revista Caras, Juju e Felipe, entre idas e vindas, estavam juntos há 14 anos. O motivo da separação não foi revelado. 

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