Nego do Borel e Julia Schiavi terminam namoro

O namoro dee da modelo Julia Schiavi acabou. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (13) pela assessoria do cantor. Entre idas e vindas do relacionamento, os dois ficaram juntos por 1 ano e 10 meses. Nodeste ano eles terminaram e, na ocasião, chegaram a se excluir das redes sociais.

À época, a modelo usou seu próprio perfil do Instagram para explicar o motivo de ter deletado fotos com o ex-namorado. "Sempre fui assim com relacionamentos. Apago todas as fotos, faço a pessoa parar de me seguir (meu Instagram é bloqueado). E paro de seguir o próprio. Acho que se acabou, acabou. Não tem por que um ficar com as fotos ali pra alguns que ainda não se atualizaram achar que ainda existe algo", publicou.