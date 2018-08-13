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Solteiros de novo

Nego do Borel e Julia Schiavi terminam namoro

Entre idas e vindas do relacionamento, os dois ficaram juntos por quase 2 anos

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 17:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 17:44
O namoro de Nego do Borel e da modelo Julia Schiavi acabou. A informação foi confirmada na tarde desta segunda-feira (13) pela assessoria do cantor. Entre idas e vindas do relacionamento, os dois ficaram juntos por 1 ano e 10 meses. No carnaval deste ano eles terminaram e, na ocasião, chegaram a se excluir das redes sociais. 
Nego do Borel e Julia Schiavi Crédito: Reprodução/Instagram
À época, a modelo usou seu próprio perfil do Instagram para explicar o motivo de ter deletado fotos com o ex-namorado. "Sempre fui assim com relacionamentos. Apago todas as fotos, faço a pessoa parar de me seguir (meu Instagram é bloqueado). E paro de seguir o próprio. Acho que se acabou, acabou. Não tem por que um ficar com as fotos ali pra alguns que ainda não se atualizaram achar que ainda existe algo", publicou. 
Nego do Borel e Julia Schiavi Crédito: Reprodução/Instagram

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