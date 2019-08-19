Nathália Timberg cancela sessões de teatro por motivos de saúde

Crédito: Reprodução/Instagram @nathalia_timberg

gripe, a atriz Nathália Timberg precisou cancelar as três sessões da peça "Através da Íris" que ocorreriam neste final de semana (16, 17 e 18), no Rio. Com forte, a atrizprecisou cancelar as três sessões da peçaque ocorreriam neste final de semana (16, 17 e 18), no Rio.

No espetáculo, em cartaz no Teatro Petra Gold, no Leblon, Timberg interpreta a estrela americana Iris Apfel.

Em comunicado enviado por sua assessoria de imprensa, a atriz alegou motivos de saúde. Segundo sua assessoria, Nathália vinha se sentindo indisposta nos últimos dias por causa de uma forte gripe, mas vinha gravando a novela "A Dona do Pedaço" (Globo) normalmente.

Os sintomas pioraram na sexta-feira (16) e a atriz e seu médico optaram por cancelar as apresentações.