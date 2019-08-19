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No Rio

Nathália Timberg cancela sessões de teatro por motivos de saúde

Atriz tomou decisão após orientação médica

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 05:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 05:29
Crédito: Reprodução/Instagram @nathalia_timberg
Com forte gripe, a atriz Nathália Timberg precisou cancelar as três sessões da peça "Através da Íris" que ocorreriam neste final de semana (16, 17 e 18), no Rio.
No espetáculo, em cartaz no Teatro Petra Gold, no Leblon, Timberg interpreta a estrela americana Iris Apfel.
> Nathalia Timberg celebra 90 anos com festão em hotel de luxo; fotos
Em comunicado enviado por sua assessoria de imprensa, a atriz alegou motivos de saúde. Segundo sua assessoria, Nathália vinha se sentindo indisposta nos últimos dias por causa de uma forte gripe, mas vinha gravando a novela "A Dona do Pedaço" (Globo) normalmente.
Os sintomas pioraram na sexta-feira (16) e a atriz e seu médico optaram por cancelar as apresentações.
Nathália Timberg completou 90 anos no último dia 5.

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