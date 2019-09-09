Nathalia Dill posta foto beijando Glamour Garcia: "Transfobia é crime"

A atriz Nathalia Dill usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto em que dá um 'selinho' em sua colega de A Dona do Pedaço, Glamour Garcia.
Na legenda da foto, a atriz utilizou as hashtags "censura, não", "homofobia é crime" e "transfobia é crime".
Artistas como Lucy Alves e Samara Felippo postaram comentários em apoio à atitude.
O ator Pedro Carvalho, que vive Abel em A Dona do Pedaço, português que trabalha na fábrica de bolos e faz comentários transfóbicos para Britney, personagem de Glamour Garcia, também comentou na postagem, com um emoji de coração.
Na novela, Nathalia Dill dá vida à vilã Fabiana, que tenta demitir Britney da fábrica por ser transexual.