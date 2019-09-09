Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diversidade

Nathalia Dill posta foto beijando Glamour Garcia: "Transfobia é crime"

Em "A Dona do Pedaço", Nathalia Dill dá vida à vilã Fabiana, que tenta demitir Britney da fábrica por ser transexual

Publicado em 

09 set 2019 às 11:34

Publicado em 09 de Setembro de 2019 às 11:34

Crédito: Thais Vandanezi/Reprodução/Instagram @nathaliadill
A atriz Nathalia Dill usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma foto em que dá um 'selinho' em sua colega de A Dona do Pedaço, Glamour Garcia.
Na legenda da foto, a atriz utilizou as hashtags "censura, não", "homofobia é crime" e "transfobia é crime".
Artistas como Lucy Alves e Samara Felippo postaram comentários em apoio à atitude.
O ator Pedro Carvalho, que vive Abel em A Dona do Pedaço, português que trabalha na fábrica de bolos e faz comentários transfóbicos para Britney, personagem de Glamour Garcia, também comentou na postagem, com um emoji de coração.
Na novela, Nathalia Dill dá vida à vilã Fabiana, que tenta demitir Britney da fábrica por ser transexual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia da Engenharia: veja como ter sucesso no mercado de trabalho
Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados