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CEGONHA

Nasce neto de Arlindo Cruz e filho de Arlindinho, Antonio Candeia

Menino recebeu nome em homenagem ao histórico sambista brasileiro

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 13:32
Nasce neto de Arlindo Cruz, filho de Arlindinho Crédito: Instagram / @arlindinhooficial
Nasceu na manhã desta quinta-feira, 22, no Rio de Janeiro, o neto do cantor Arlindo Cruz. Antonio Candeia Massaia Cruz é filho de Arlindinho, filho do sambista que também segue os passos do pai no mundo da música.
> Arlindo Cruz respira sem aparelho e filho quer doar equipamento
De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o nome é uma homenagem ao sambista Candeia. No Instagram, Arlindinho comemorou: "'Esse mundão te espera...' Chegou o meu rapaz!"
Diversas personalidades parabenizaram Arlindinho pelo nascimento de seu filho nos comentários da rede social, como Adriane Galisteu, o cantor Buchecha, o comentarista Junior e o jogador de futebol Renato Augusto.
> Claudia Leitte dá à luz Bela, sua terceira filha, nos EUA
Arlindo Cruz também é avô de Maria Helena, de 6 anos, filha de Arlindinho, e Ridan, de 3 meses de idade, filho de Flora, sua outra filha.
Ver essa foto no Instagram

“...Esse mundão te espera...”Chegou o meu Rapaz ! Antonio Candeia Massaia da Cruz !

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