Nasce 1º filho de Felipe Araújo com capixaba em Vitória

O sertanejo anunciou que havia terminado o relacionamento com Caroline ainda na gestação: "Olha só, ontem, quando decidi dividir com vocês uma das notícias mais importantes da minha vida, que vou ser pai, eu já imaginava que receberia muito apoio de todo mundo. Mas vocês me surpreenderam com tanto carinho e com tanto amor. Isso só comprova que eu tenho os melhores amigos do mundo e os melhores fãs [... ] muitas pessoas me perguntam sobre a Carol, a gente não está junto mas temos uma relação muito boa e eu tenho certeza que ela vai ser uma grande mãe assim como eu vou me esforçar ao máximo para ser o melhor pai possível para o Miguelzinho que vem por ai. Um beijo do papai do ano, fiquem com Deus!", disse, à época.