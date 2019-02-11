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Miguel

Nasce 1º filho de Felipe Araújo com capixaba em Vitória

Miguel nasceu em Vitória, no Espírito Santo, e é fruto do relacionamento do sertanejo com a psicóloga Caroline Marchezi
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

11 fev 2019 às 16:39

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 16:39

Miguel, fruto do relacionamento de Caroline Marchezi e Felipe Araújo, nasceu em Vitória, no Espírito Santo, no dia 11 de fevereiro de 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @carolmarchezi
Miguel nasceu! Ele veio ao mundo em Vitória, no Espírito Santo, nesta segunda-feira (11). Fruto do relacionamento de Felipe Araújo com a psicóloga capixaba Caroline Marchezi, o bebê vem depois de os pais se separarem ainda durante a gestação. 
Segundo informações da revista Contigo, Miguel e a mãe passam bem. 
RELACIONAMENTO COMPLICADO
O sertanejo anunciou que havia terminado o relacionamento com Caroline ainda na gestação: "Olha só, ontem, quando decidi dividir com vocês uma das notícias mais importantes da minha vida, que vou ser pai, eu já imaginava que receberia muito apoio de todo mundo. Mas vocês me surpreenderam com tanto carinho e com tanto amor. Isso só comprova que eu tenho os melhores amigos do mundo e os melhores fãs [... ] muitas pessoas me perguntam sobre a Carol, a gente não está junto mas temos uma relação muito boa e eu tenho certeza que ela vai ser uma grande mãe assim como eu vou me esforçar ao máximo para ser o melhor pai possível para o Miguelzinho que vem por ai. Um beijo do papai do ano, fiquem com Deus!", disse, à época.

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Capixaba espírito santo felipe araujo Vitória
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