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REPERCUSSÃO

Nas redes sociais, famosos lamentam ataque a escola em Suzano

Thiago Lacerda, Fernanda Paes Leme, Gloria Perez, Buchecha e outros famosos fizeram postagens

Publicado em 13 de Março de 2019 às 17:08

Publicado em 

13 mar 2019 às 17:08
Tiroteio em escola de São Paulo deixa oito mortos Crédito: Estadão
Diversos artistas têm usado suas redes sociais para lamentar o tiroteio que deixou ao menos 10 mortos e 15 feridos em uma escola em Suzano na manhã desta quarta-feira, 13.
O ator Thiago Lacerda publicou uma imagem que mostra uma representação da bandeira brasileira rodeada por sangue e uma arma, com a palavra "socorro!" no lugar de "Ordem e progresso".
"Doente, muito doente! O caminho pra segurança e pro fim do medo está na educação e no desarmar! Sou contra o aumento de armas de fogo no dia a dia da população civil, essa não me parece uma boa ideia!", escreveu Lacerda.
Outros artistas também lamentaram o ocorrido. Confira abaixo:

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