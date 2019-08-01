Home
>
Famosos
>
Naomi Campbell denuncia racismo em hotel na França

Naomi Campbell denuncia racismo em hotel na França

A situação aconteceu durante o Festival de Cinema de Cannes

Agência Folha Press

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 12:09

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @naomi

A modelo britânica Naomi Campbell, 49, contou que sofreu racismo em um hotel no sul da França. A declaração foi dada em entrevista à revista francesa Paris Match.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

"Eu estive recentemente em uma cidade no sul da França onde fui convidada a participar de um evento em um hotel que não revelarei o nome. Eles não me deixaram entrar junto com um amigo, porque sou negra. O cara na entrada disse que o lugar estava lotado, mas deixou outras pessoas entrarem", relatou ela. 

A situação aconteceu durante o Festival de Cinema de Cannes. Naomi Campbell afirmou que são esses "momentos chocantes" que a incentivam a continuar se expressando sobre o assunto, para que mais pessoas possam escutá-la.  

A britânica foi a primeira modelo negra a aparecer nas capas da revista Vogue francesa e da Time Magazine. Ela também foi a primeira modelo negra a figurar na importante capa de setembro da Vogue norte-americana. 

Em entrevista recente à Reuters, Campbell disse que a diversidade racial na moda aumentou nos últimos anos, mas a indústria não pode tratá-la como uma tendência para as passarelas.

"De muitas maneiras [a indústria da moda mudou], mas principalmente na diversidade. Finalmente parece ter sido absorvida, mas agora esperamos que não seja por uma tendência, como as roupas que estão em alta por uma temporada, e em baixa na outra, isso não vai acontecer", afirmou na ocasião.  

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

preconceito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais