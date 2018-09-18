'Não tenho a melhor voz do mundo', avalia Anitta no 'The Voice'

A cantora Anitta participou do "The Voice Brasil" que foi ao ar na noite desta segunda-feira, 17, e fez um comentário sincero sobre a sua voz. "Eu, por exemplo, não acho que tenho a melhor voz do mundo. Mas acho que, no 'bololô' todo, junta os ingredientes e dá um bolo gostoso, entendeu?", disse Anitta. Ivete Sangalo complementou: "E que bolo, hein?!"

Como convidada especial do programa, Anitta não precisou eliminar ninguém: "É uma delícia estar aqui nessa posição que você só assiste, acha lindo, e não precisa mandar ninguém pra casa, graças a Deus! Isso é muito bom".

Anitta no "The Voice Brasil" Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

"Sobre os participantes, acho que tem duas coisas diferentes. Aqui é o 'The Voice', a gente tá falando obviamente da voz mais bonita, mas tem aquela pessoa que tem a voz mais bonita e talvez não tem os outros atributos do artista, que te prendam a atenção. E tem pessoas que têm tudo isso", analisou, sobre o programa.