'Não se aproveitem do empoderamento feminino', diz Leo Chaves

Leo Chaves Crédito: Divulgação/Globo/Tata Barreto

Leo Chaves publicou no Instagram neste domingo, 29, uma montagem com duas fotos e o trecho "mas eu chego de carrão e ganho seu coração", da música 'O granfino e o caipira'. O post gerou muitas críticas de mulheres e também comentários de fãs defendendo o sertanejo da dupla Victor e Leo.

O cantor publicou mais três vídeos sobre a repercussão da montagem que foi feita por uma fã e publicada por ele. "Existe um movimento muito interessante hoje na sociedade que é o movimento da liderança feminina, o empoderamento feminino. Mas não confundam isso pelo amor de Deus, mulheres. Não se aproveitem da história do empoderamento feminino para ganhar atenção. Enfrenta, aceita a sua carência. Talvez seja isso, de fato: a carência humana, nós todos somos carentes. Aceita ela e resolva de outra forma", afirmou o cantor.