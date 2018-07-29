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Polêmica

'Não se aproveitem do empoderamento feminino', diz Leo Chaves

O cantor se envolveu em polêmica ao publicar uma montagem com um trecho da música 'O granfino e o caipira'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 19:03

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 19:03

Leo Chaves Crédito: Divulgação/Globo/Tata Barreto
Leo Chaves publicou no Instagram neste domingo, 29, uma montagem com duas fotos e o trecho "mas eu chego de carrão e ganho seu coração", da música 'O granfino e o caipira'. O post gerou muitas críticas de mulheres e também comentários de fãs defendendo o sertanejo da dupla Victor e Leo.
O cantor publicou mais três vídeos sobre a repercussão da montagem que foi feita por uma fã e publicada por ele. "Existe um movimento muito interessante hoje na sociedade que é o movimento da liderança feminina, o empoderamento feminino. Mas não confundam isso pelo amor de Deus, mulheres. Não se aproveitem da história do empoderamento feminino para ganhar atenção. Enfrenta, aceita a sua carência. Talvez seja isso, de fato: a carência humana, nós todos somos carentes. Aceita ela e resolva de outra forma", afirmou o cantor.
Ele também alegou que a internet é um ambiente em que "oportunistas" criam polêmicas "grátis". "Não fica enchendo o s*** dos outros na internet, polemizando as coisas, transformando uma pedrinha em avalanche. Pelo amor de Deus, mulheres, vocês são muito mais inteligentes que isso", disse o artista.

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