'Não quero nada', diz Simony após se separar de capixaba

Simony falou sobre a fase solteira que está vivendo no TV Fama desta quarta-feira (4). Durante o papo, a cantora, que se separou do engenheiro capixaba Patrick Silva Souza em julho deste ano, disse que não está com pressa nenhuma para arrumar um novo romance.
"Quero um momento só comigo, não quero nada com ninguém. Quero me cuidar, me amar, cuidar da minha carreira. Quando estiver me amando muito, aí quero alguém que possa agregar, que complete. Mas não estou com pressa, procurando, estou ótima assim", disparou ela, durante a atração da Rede TV!.
Ela ainda completou que tem uma boa relação com os ex-maridos e ex-namorados, como o rapper Afro-X e o ex-jogador Diego Souza. "Sem problema nenhum. Nunca tive", finalizou.