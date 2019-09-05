'Não quero nada', diz Simony após se separar de capixaba

falou sobre a faseque está vivendo no TV Fama desta quarta-feira (4). Durante o papo, a cantora, que se separou doem julho deste ano, disse que não está com pressa nenhuma para arrumar um novo

"Quero um momento só comigo, não quero nada com ninguém. Quero me cuidar, me amar, cuidar da minha carreira. Quando estiver me amando muito, aí quero alguém que possa agregar, que complete. Mas não estou com pressa, procurando, estou ótima assim", disparou ela, durante a atração da Rede TV!.