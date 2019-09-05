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Polêmica

'Não quero nada', diz Simony após se separar de capixaba

Simony foi casada com o engenheiro capixaba Patrick Santos, com quem teve um filho, mas em julho deste ano anunciou oficialmente a separação; desde então a bonita está solteiríssima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2019 às 10:00

Publicado em 05 de Setembro de 2019 às 10:00

Crédito: Reprodução/Instagram @simonycantora
Simony falou sobre a fase solteira que está vivendo no TV Fama desta quarta-feira (4). Durante o papo, a cantora, que se separou do engenheiro capixaba Patrick Silva Souza em julho deste ano, disse que não está com pressa nenhuma para arrumar um novo romance
> Simony se separa de engenheiro capixaba: "Momento é de trabalho"
"Quero um momento só comigo, não quero nada com ninguém. Quero me cuidar, me amar, cuidar da minha carreira. Quando estiver me amando muito, aí quero alguém que possa agregar, que complete. Mas não estou com pressa, procurando, estou ótima assim", disparou ela, durante a atração da Rede TV!. 
> Simony e Ana Carolina trocam carícias e selinho em show
Ela ainda completou que tem uma boa relação com os ex-maridos e ex-namorados, como o rapper Afro-X e o ex-jogador Diego Souza. "Sem problema nenhum. Nunca tive", finalizou. 

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