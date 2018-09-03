Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
10 meses de namoro

'Não precisa coragem', diz Fátima Bernardes ao comemorar namoro

Casal se declarou nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 12:03

Túlio Gadêlha e Fátima Bernardes: 10 meses de namoro em setembro de 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @fatimabernardes
No perfil oficial no Instagram, Fátima Bernardes publicou uma foto com o namorado, o advogado Túlio Gadêlha. Ele mora em Pernambuco e ela no Rio de Janeiro. O casal se encontra a cada 15 dias. No início do ano, Fátima falou sobre o namoro no programa dela e revelou que já conhecia Gadêlha e não tinha se apaixonado à primeira vista. Neste domingo, 2, a apresentadora do Encontro com Fátima fez uma declaração ao amado.
"Feliz dia 2 pra nós. 10 meses. Durante esse tempo, ouvi inúmeras vezes que a gente tem muita coragem. Acho que não precisa de coragem pra namorar. Só de amor mesmo", enfatizou. Fátima Bernardes tem 55 anos e Túlio, 30.
No perfil oficial no Instagram, Túlio Gadêlha também comemorou os 10 meses de namoro com Fátima Bernardes. Na foto, o porta-retrato com a caricatura do casal decora uma mesa de escritório.
Fátima Bernardes foi casada com William Bonner. O ex-casal do Jornal Nacional anunciou a separação em agosto de 2016. Bonner publicou recentemente a união com a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Polícia prende suspeito de vender drogas pelas redes sociais no Sul do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados