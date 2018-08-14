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Desde a infância

Não mudou nada, diz Solimões sobre orientação sexual do filho

O cantor disse em entrevista já sabia que Gabriel era gay desde a infância
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 11:43

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 11:43

Solimões disse em entrevista que sempre soube que seu filho Gabriel era gay e que isso nunca mudou nada em sua vida Crédito: Instagram/@eugabeu
O cantor sertanejo Solimões, da dupla Rionegro & Solimões, disse em entrevista no Programa do Porchat da segunda-feira, 13, como aprendeu a lidar com a homossexualidade do seu filho, Gabriel. Segundo o cantor, cujo nome verdadeiro é Luiz Felizardo, ele sempre soube que seu filho era gay e afirmou que isso não mudou nada em sua vida ou como o tratou.
"Gabriel é gay assumido e para mim, não mudou nada. Mas eu sempre falo para ele: 'Respeita a sociedade, respeita quem não gosta também, porque você não gosta de um monte de coisa e as pessoas te respeitam'. O que não serve para mim não posso achar que os outros não tem que gostar e o que eu vivo não tenho que achar que todo mundo tem que achar que está certo", disse o cantor.
Mesmo assim, Solimões disse que esse foi um processo de aprendizado e que no começo achou estranho quando Gabriel gostava mais de brinquedos considerados para meninas do que futebol ou outras atividades que meninos costumam praticar mais. "Começou a brincar de boneca, eu soltava chinelada para não mexer com aquilo. Depois ele começou a desviar para umas coisas que no Brasil não é muito normal: não gostava de futebol, escolheu algumas outras coisas. A própria maneira do comportamento, contou.
Vendo isso, ele já começou a se preparar para a eventual revelação da sexulidade de Gabriel. "Eu 'assumi' enquanto ele era menino pequeno. A dúvida era se ele ia conversar comigo ou ia embora deixando isso no ar. Ele veio, conversou comigo. Não rejeito nada do que as pessoas fazem, acho a posição de conforto para mim", finalizou Solimões.
Veja abaixo o momento:

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