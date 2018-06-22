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'Não machuquem o mozão', diz cartaz com foto de Bruna Marquezine

O meme, provavelmente feito por algum brasileiro, estava afixado em uma janela de vidro perto do Teatro Mariinsky

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 18:18
Um cartaz com a imagem de Bruna Marquezine, meio chorosa, foi visto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, com um pedido: "Não machuquem o mozão". A frase, claro, refere-se a Neymar, que entrou em campo nesta sexta-feira, 22, para jogar contra a Costa Rica na Copa do Mundo.
A seleção venceu o jogo por dois a zero e o segundo gol foi marcado pelo namorado da atriz - que foi "caçado" em campo na primeira partida da seleção na Copa, contra a Suíça. Neymar sofreu dez faltas naquela partida.
O meme, provavelmente feito por algum brasileiro, estava afixado em uma janela de vidro perto do Teatro Mariinsky. Quem registrou a imagem e compartilhou no Twitter foi Rodrigo Nunes Lois, produtor de reportagem do Grupo Globo. Bruna conseguiu negociar uma folga com a emissora do Jardim Botânico e viajou ao país para assistir à partida desta sexta-feira.

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