'Não machuquem o mozão', diz cartaz com foto de Bruna Marquezine

Um cartaz com a imagem de Bruna Marquezine, meio chorosa, foi visto na cidade de São Petersburgo, na Rússia, com um pedido: "Não machuquem o mozão". A frase, claro, refere-se a Neymar, que entrou em campo nesta sexta-feira, 22, para jogar contra a Costa Rica na Copa do Mundo.

A seleção venceu o jogo por dois a zero e o segundo gol foi marcado pelo namorado da atriz - que foi "caçado" em campo na primeira partida da seleção na Copa, contra a Suíça. Neymar sofreu dez faltas naquela partida.