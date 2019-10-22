Após impacto negativo

'Não fiz bullying', diz MC Gui sobre vídeo em que ri de criança

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 08:33 - Atualizado há 6 anos

MC Gui Crédito: Reprodução/ Instagram

AGÊNCIA ESTADO- O cantor MC Gui publicou uma série de stories explicando sua motivação em postar vídeos de uma criança que estava no mesmo trem que ele durante viagem à Disney, nos Estados Unidos, o que lhe rendeu acusações de bullying na noite desta segunda-feira (21).

No vídeo, MC Gui diz: "Mano, olha isso... [risos]", antes de filmar uma criança que está a alguns metros dele no vagão. A garota parece perceber que está sendo gravada e alvo de risos, e, no vídeo, parece constrangida. Um de seus amigos comenta: "Para, Guilherme".

O termo "MC Gui" chegou a ficar no topo dos trending topics do Twitter nesta segunda-feira, 21, e diversos internautas acusaram o cantor de praticar bullying com a jovem.

Em resposta à repercussão, MC Gui deletou as postagens e voltou aos stories de seu Instagram para dar a sua versão do ocorrido.

"Apaguei os stories anteriores que fiz no trenzinho que vem aqui para a Disney. Eu realmente já fui zoado por alguns amigos e estão postando em um site de fofoca dizendo que eu tava fazendo bullying com a criança, mas eu fiquei impressionado", começou.

Na sequência prosseguiu: "Vejo pessoas que realmente são muito iguais aos personagens que tem nos filmes, que 'não existem' na vida real, mas as pessoas americanas parecem muito."

"Agora, no trem, mostrei a menina que estava muito parecida com o personagem da Boo. Acabei postando, dei risada porque, realmente, nunca vi aquilo, achei um pouco impressionante", afirmou, em referência à garotinha do filme Monstros S.A., da Disney.

"A internet tá muito chata. Não posso postar nada. Estou na Disney, estou de férias, não preciso ficar me explicando por algo que eu não fiz, mas, infelizmente, essa é a internet que a gente tá usando hoje e é assim que funciona", reclamou.

MC Gui ainda garantiu que não gravou apenas a menina: "Mostraram eu filmando só a criança, [mas] filmei também a mãe dela, o pai. Depois disso a gente conversou com eles porque a gente achou muito legal, por conta de ser fã do filme e achar muito parecido."

"Se alguém achou que eu quis fazer bullying com alguém que estava participando do vídeo, está errado. Não tenho nem o que dizer porque é chato ficar explicando algo que eu não quis dizer ou mostrar", encerrou.

