'Não existe perfeição', diz Marina Ruy Barbosa sobre padrão de beleza

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa

Marina Ruy Barbosa, 24, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (9) para conversar e responder dúvidas de seus seguidores. , 24, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (9) para conversar e responder dúvidas de seus seguidores.

Dentre as respostas, a atriz revelou uma série de questionamentos íntimos, como o plano de se tornar mãe apenas em um futuro distante. "Só filhos animais por enquanto. Gatos, cachorros e cavalos", disse.

A atriz também fez uma reflexão sobre os padrões de beleza e disse que não se rende ao movimentos fitness "exagerados".

"Procuro comer saudável e praticar exercícios, mas não faço dietas malucas. Acho muito irresponsável esse padrão de beleza com magreza excessiva, vira um caminho sem volta. Isso vale inclusive para os comentários. Pense antes de fazer uma crítica, muitas vezes destrutivas, no Instagram alheio sobre aparência. Não existe perfeição e ninguém nunca vai conseguir agradar a todos. O importante é você estar e ser feliz", disse.