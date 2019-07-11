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'Não existe perfeição', diz Marina Ruy Barbosa sobre padrão de beleza

Atriz disse que não se rende ao movimentos fitness 'exagerados'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2019 às 11:57

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 11:57

Crédito: Reprodução/Instagram @marinaruybarbosa
Marina Ruy Barbosa, 24, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (9) para conversar e responder dúvidas de seus seguidores. 
> "Marina e eu nos resolvemos", diz Giovanna Ewbank após polêmica
Dentre as respostas, a atriz revelou uma série de questionamentos íntimos, como o plano de se tornar mãe apenas em um futuro distante. "Só filhos animais por enquanto. Gatos, cachorros e cavalos", disse.
A atriz também fez uma reflexão sobre os padrões de beleza e disse que não se rende ao movimentos fitness "exagerados".
> Marina Ruy diz que marido não é machista e faz tarefas domésticas
"Procuro comer saudável e praticar exercícios, mas não faço dietas malucas. Acho muito irresponsável esse padrão de beleza com magreza excessiva, vira um caminho sem volta. Isso vale inclusive para os comentários. Pense antes de fazer uma crítica, muitas vezes destrutivas, no Instagram alheio sobre aparência. Não existe perfeição e ninguém nunca vai conseguir agradar a todos. O importante é você estar e ser feliz", disse.
A atriz ainda revelou que já pensou em mudar a cor de seu cabelo diversas vez, porque é "doida para mudar ele". Sobre cirurgias estéticas, ela disse que nunca fez nenhuma. "Cirurgia plástica eu nunca fiz. Mesmo", afirmou.

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