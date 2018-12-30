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Saudade

Nando Reis homenageia Cássia Eller: 'meu mundo ficou incompleto'

Morte da cantora completou 17 anos neste sábado (29)

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 18:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2018 às 18:45
Nando Reis com a cantora Cássia Eller Crédito: Reprodução/Instagram
A amizade entre Nando Reis e Cássia Eller é, praticamente, tão conhecida quanto as músicas de sucessos dos artistas. Inclusive, a composição All Star retrata essa relação de amor e em duetos os dois deixaram claro a sintonia que tinham. Neste sábado, 29, em que a morte da cantora completou 17 anos, Nando usou o Instagram para resgatar uma foto e falar sobre a falta que ela faz. "Você... Meu mundo ficou incompleto. 17 anos sem Cássia", escreveu.
A cantora Lan Lanh, que trabalhou com Cássia, também homenageou a cantora. "A saudade é do tamanho das nossas lembranças, infinita", publicou na rede social.
Cássia Eller morreu depois de sofrer três paradas cardíacas em 29 de dezembro de 2001.

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